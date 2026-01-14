La Policía investiga el suicidio de un niño de 9 años en Navidad en un municipio de Valencia

Agentes de la Policía Nacional investigan la muerte de un niño de 9 años recién cumplidos que se quitó la vida en la madrugada del día de Navidad en el domicilio de sus abuelos paternos en un municipio de la provincia de Valencia que este diario no revela para preservar el anonimato del menor y proteger a su familia. De momento, no se ha podido establecer qué ha motivado la acción autolítica del pequeño, algo muy inhabitual a edades tan tempranas, aunque es cierto que los casos de suicidio infantil -los que se producen por debajo de los 15 años