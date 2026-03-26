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La Policía detiene a SERIGNE MBAYE (PODEMOS) en la puerta de su casa

La Policía detiene a SERIGNE MBAYE (PODEMOS) en la puerta de su casa  

La Policía detiene al activista y exdiputado de Podemos Serigne Mbaye en la puerta de su casa. Desde Podemos han exigido su liberación y han calificado de “vergüenza” y “extremadamente grave” lo ocurrido.

| etiquetas: detencion , diputado , podemos , serigne , mbaye , robo , policia , fascismo
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14 comentarios
10 2 5 K 72 actualidad
Pertinax #5 Pertinax *
#1 Y seguimos sin saber por qué se le detiene. No entiendo por qué se oculta en todos los envíos al respecto.
1 K 25
Pertinax #12 Pertinax *
#5 Aquí hay algo de información, según fuentes policiales.
Los policías piden la documentación a dos sospechosos de intentar robar un coche, estos huyen y se refugian en un local donde Mbaye y otros vecinos intentan impedir su arresto.
www.elperiodico.com/es/politica/20260326/denuncia-detencion-racista-ex
1 K 25
pax0r #2 pax0r
madre mía que agobio he tenido que quitar el sonido.. en que situación es buena idea resistirse a una detención policial?
1 K 22
#8 jaramero
#2 si te están ahogando, ¿qué haces? ¿Dejar que te causen un daño cerebral por falta de riego o que te maten?

Con ponerte las esposas en la espalda basta un giro de antebrazo para inmovilizarte y llevarte una persona sin necesidad de violencia. Pero los del vídeo no dan muestras de estar preparados para reducir a nadie con seguridad ni para el detenido ni para ellos.
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pax0r #10 pax0r
#8 no, si digo antes. pero claro si te resistes fuerte pues aplican la fuerza. eso pasa en cualquier país del mundo. no ganas nada, te dejas detener por las buenas y ya está
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wata #13 wata
#10 Supongo que si vienen a detenerte sin explicarte el por qué y usan una violencia excesiva es normal reaccionar.
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asurancetorix #14 asurancetorix
#10 ¿Y dónde sale que se haya resistido fuerte?
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#7 jaramero
PUTA VERGÜENZA!

Es lamentable ver estas imágenes... están torturando a una persona y le están aplastando la cara contra el suelo para humillarle.

Y son tres agentes!!! Claro, estando esposado ¿por qué le estrangulan entre los tres?, ¿esperan que no se resista a ser estrangulado hasta perder el sentido?

Espero que expulsen a todos y cada uno de los que han protagonizado tan lamentable suceso, más propio de una dictadura.

Perrosanxe, recuerda que antes de ir a por Begoña fueron a por Irene. Esto es un globo sonda, primero elevan la violencia contra la izquierda y luego vsn subiendo hasta que le toque al psoe, entonces será tarde.
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#11 silzul
#7 Go to #9

Si una persona se resiste a una detención, hay que aplicar la mínima fuerza necesaria para ello.

Lo importante es saber el por qué de qué haya desencadenado esa situación. Si ha sido debido a una mala acción policial o si es reflejo de la situación.
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SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
¿Por qué lo han detenido? ¿Ha matado a alguien?
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ExLibris #6 ExLibris
Hiciera lo que hiciera, no son modos policiales de detener a nadie.
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#9 silzul
#6 He visto el video y falta mucha información que no ha sido grabada o publicada en la noticia. Inexistencia de prueba material o interés espurio. Es que tampoco tenemos ni las declaraciones de los vecinos.

¿Que ha pasado? ¿Han ido los policías y directamente se han puesto a reducirlo por la fuerza y debido a esto han desencadenado que se resista a la detención? ¿O previamente se habían identificado, le han dicho que estaba detenido y que iban a llevarlo a comisaria detenido... y se ha resistido.?

Vamos porque la historia cambia mucho si ocurre una cosa u otra.
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menéame