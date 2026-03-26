La Policía detiene a SERIGNE MBAYE (PODEMOS) en la puerta de su casa  

La Policía detiene al activista y exdiputado de Podemos Serigne Mbaye en la puerta de su casa. Desde Podemos han exigido su liberación y han calificado de “vergüenza” y “extremadamente grave” lo ocurrido.
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Los policías piden la documentación a dos sospechosos de intentar robar un coche, estos huyen y se refugian en un local donde Mbaye y otros vecinos intentan impedir su arresto.
www.elperiodico.com/es/politica/20260326/denuncia-detencion-racista-ex
Con ponerte las esposas en la espalda basta un giro de antebrazo para inmovilizarte y llevarte una persona sin necesidad de violencia. Pero los del vídeo no dan muestras de estar preparados para reducir a nadie con seguridad ni para el detenido ni para ellos.
Es lamentable ver estas imágenes... están torturando a una persona y le están aplastando la cara contra el suelo para humillarle.
Y son tres agentes!!! Claro, estando esposado ¿por qué le estrangulan entre los tres?, ¿esperan que no se resista a ser estrangulado hasta perder el sentido?
Espero que expulsen a todos y cada uno de los que han protagonizado tan lamentable suceso, más propio de una dictadura.
Perrosanxe, recuerda que antes de ir a por Begoña fueron a por Irene. Esto es un globo sonda, primero elevan la violencia contra la izquierda y luego vsn subiendo hasta que le toque al psoe, entonces será tarde.
Si una persona se resiste a una detención, hay que aplicar la mínima fuerza necesaria para ello.
Lo importante es saber el por qué de qué haya desencadenado esa situación. Si ha sido debido a una mala acción policial o si es reflejo de la situación.
¿Que ha pasado? ¿Han ido los policías y directamente se han puesto a reducirlo por la fuerza y debido a esto han desencadenado que se resista a la detención? ¿O previamente se habían identificado, le han dicho que estaba detenido y que iban a llevarlo a comisaria detenido... y se ha resistido.?
Vamos porque la historia cambia mucho si ocurre una cosa u otra.
www.meneame.net/story/policia-nacional-detiene-serigne-mbaye-podemos-p