El policía arrestado que pone en aprietos al Gobierno italiano

Hace un mes apareció el cuerpo de un toxicómano en un bosque de la periferia de Milán. Para los partidos del Gobierno, el caso ya estaba resuelto: el agente de policía que lo había matado lo hizo en legítima defensa y, por tanto, era inútil investigar. Es más, había que cambiar la ley para proteger a los policías, un escudo penal. Era la historia perfecta para demostrar que el Ejecutivo de derechas apuesta por la seguridad, contra los enemigos: los inmigrantes que delinquen y los jueces que los defienden... Sigue en #2

cocolisto #2 cocolisto *
Un caso sangrante:
Sigue para quien tenga dificultad {0x1f449} :

"Un caso a su modo ejemplar, sobre todo a pocas semanas del referéndum del 22 y 23 de marzo para aprobar la reforma de la Justicia, una iniciativa muy contestada por la magistratura.

Sin embargo, los investigadores han descubierto una realidad distinta: la fiscalía de Milán ha reconstruido que el hombre abatido, Abderrahim Mansouri, de 28 años y origen marroquí, no llevaba ningún arma en el momento de su muerte y que la…   » ver todo el comentario
cocolisto #3 cocolisto
#1 Mas pisao, ladron {0x1f604}
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
#3 Lo siento, no he podido evitarlo :-D
DaniTC #5 DaniTC *
Esta es nuestra hoja de ruta. Italia siempre nos lleva unos años de ventaja por la influencia que existe desde EEUU, que nosotros siempre vamos rezagados en ese sentido.

No solo lo digo yo, lo dicen muchos italianos que viven en España como Anna Mayer (ver su pregúntame: meneame.net/m/pregúntame/soy-anna-mayer-gurusa-cocina-italiana-pregun).

Dentro de unos años en sus televisores.

CC @abajo
#6 Abajo
#5 Y sin dentro de unos años, Patricia Heras, la de Ciutat Morta, iba a mi instituto, sé quien era y teníamos amigos en común.
