La polémica propuesta de un senador de origen colombiano para eliminar la doble ciudadanía en EE.UU

El senador republicano Bernie Moreno ha presentado un proyecto de ley para prohibir la doble ciudadanía en Estados Unidos. La medida obligaría a millones de personas a renunciar a una de sus nacionalidades y ha provocado críticas inmediatas de organizaciones como Voto Latino. Organizaciones como Voto Latino han criticado duramente la iniciativa.
Va a ser gracioso cuando este sujeto elija ser solo gringo, pero termine en un campo de concentracion de todas formas