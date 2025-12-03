edición general
La polémica propuesta de un senador de origen colombiano para eliminar la doble ciudadanía en EE.UU

La polémica propuesta de un senador de origen colombiano para eliminar la doble ciudadanía en EE.UU

El senador republicano Bernie Moreno ha presentado un proyecto de ley para prohibir la doble ciudadanía en Estados Unidos. La medida obligaría a millones de personas a renunciar a una de sus nacionalidades y ha provocado críticas inmediatas de organizaciones como Voto Latino. Organizaciones como Voto Latino han criticado duramente la iniciativa.

azathothruna #1 azathothruna
Colaboracionista promedio.
Va a ser gracioso cuando este sujeto elija ser solo gringo, pero termine en un campo de concentracion de todas formas
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
La maldad campa a sus anchas por el mundo. Vaya con estos que se las dan de cristianos.
