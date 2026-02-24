Polémica en la gala de los Bafta por el incidente racista de un invitado con síndrome de Tourette

La academia de cine británica ha pedido disculpas por el incidente ocurrido durante la gala de los premios Bafta, celebrada el pasado fin de semana, en el que un activista con síndrome de Tourette presente en la sala pronunció involuntariamente la palabra «nigger» (forma despectiva de «negro»). La academia lamentó que los asistentes escucharan este domingo palabras «muy ofensivas» que causan un «trauma incomparable» a muchas personas, pero insistió en que ese trastorno neurológico deriva en «tics verbales involuntarios».