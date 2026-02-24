edición general
Polémica en la gala de los Bafta por el incidente racista de un invitado con síndrome de Tourette

La academia de cine británica ha pedido disculpas por el incidente ocurrido durante la gala de los premios Bafta, celebrada el pasado fin de semana, en el que un activista con síndrome de Tourette presente en la sala pronunció involuntariamente la palabra «nigger» (forma despectiva de «negro»). La academia lamentó que los asistentes escucharan este domingo palabras «muy ofensivas» que causan un «trauma incomparable» a muchas personas, pero insistió en que ese trastorno neurológico deriva en «tics verbales involuntarios».

Torrezzno #2 Torrezzno
Menudo trauma debió ser cuando los negros se lo dicen entre ellos sin problemas. Si la sala estaba a oscuras se quedarían pensando el color del que lo dijo
3 K 50
bronco1890 #5 bronco1890
#2 Los negros entre ellos no se dicen nigger si no nigga, pero que no se te ocurra decírselo si no eres nigga porque lo van a considerar muy ofensivo.
Es como maricón, si un gay se lo dice a otro gay no hay mayor problema, pero si no lo eres mejor no se lo digas, se llama apropiación cultural.
0 K 11
Torrezzno #6 Torrezzno
#5 nigger es nigga. Una de las maravillas del inglés es que no se pronuncia como se escribe
0 K 20
#9 NO86
#6 El nigga de los negros tiene una pronunciación un tanto distinta, se nota menos (o nada) la r gangosa esa de los ingleses. No es solo diferente la escritura, tienen su acento.
0 K 7
bronco1890 #10 bronco1890
#6 No, que va, nigger termina en una -er bastante dura, nigga en una a suave.
Si eres blanco da igual que digas nigger o nigga, se lo van a tomar mal igual.
0 K 11
#8 NO86
#2 Es USA: matar gente, OK; decir nigger, FUCK NO!
:shit:
1 K 14
#1 arreglenenlacemagico
pobre hombre no me parece un incidente racista podria haber dicho cualquier cosa , lo vi ayer estara el pobre hundido
1 K 22
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
Gigoló (Deuce Bigalow: Male Gigolo)
0 K 10
#7 DenisseJoel
Lo que es ofensivo es lamentar públicamente los síntomas de una enfermedad de otra persona. Por cierto, esa gente que tanto quiere alardear de empatía, ¿condenan el genocidio de Gaza y la persecución a los activistas de derechos humanos en su país?
0 K 10
#4 Lusco2 *
Si sabe que tiene que gritar inconscientemente que coño va a joder, ahora solo falta el de la diarrea y el de la vomitona
0 K 7

