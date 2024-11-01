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Polémica en la Bienal de Venecia: dimite el jurado por la presencia de los pabellones de Rusia y de Israel

Polémica en la Bienal de Venecia: dimite el jurado por la presencia de los pabellones de Rusia y de Israel

El jurado internacional que debía valorar las propuestas en la prestigiosa Bienal de Arte de Venecia, a partir del próximo 9 de mayo, ha dimitido este jueves en bloque en plena polémica por la presencia de los pabellones de Rusia y de Israel. La propia Bienal ha confirmado en un escueto comunicado la dimisión de la presidenta, la brasileña Solange Farkas, y del resto del jurado: la australiana Zoe Butt, la española Elvira Dyangani Ose, la estadounidense Marta Kuzma y la italiana Giovanna Zapperi.

| etiquetas: bienal , venecia , dimite , jurado , presencia , rusia , israel
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3 comentarios
12 1 0 K 162 actualidad
security_incident #3 security_incident
Mejor hubiera sido dimitir en medio del festival o justo antes del dictamen.
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aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"la estadounidense Marta Kuzma"
Por la presencia de Estados Unidos no ha dimitido ? :roll:
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DDJ #1 DDJ
Un jurado monogénero en la bienal
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menéame