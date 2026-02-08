Polémica en Argentina por el IPC: ¿Milei manipula la inflación?

La gestión económica de Milei en Argentina ha supuesto un motivo de ilusión para aquellos que confían en que las ideas de la libertad son el motor de la prosperidad. Así, la caída de la pobreza y el control de la inflación, gracias al ajuste fiscal y el fin de la emisión monetaria, han llevado a que el ritmo de incremento del IPC prácticamente se haya estancado. Sin embargo, la renuncia del director del organismo estadístico argentino ha puesto en tela de juicio estos éxitos del Ejecutivo de Milei. ¿Realmente ha manipulado Milei los datos