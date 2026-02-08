edición general
Polémica en Argentina por el IPC: ¿Milei manipula la inflación?

La gestión económica de Milei en Argentina ha supuesto un motivo de ilusión para aquellos que confían en que las ideas de la libertad son el motor de la prosperidad. Así, la caída de la pobreza y el control de la inflación, gracias al ajuste fiscal y el fin de la emisión monetaria, han llevado a que el ritmo de incremento del IPC prácticamente se haya estancado. Sin embargo, la renuncia del director del organismo estadístico argentino ha puesto en tela de juicio estos éxitos del Ejecutivo de Milei. ¿Realmente ha manipulado Milei los datos

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Nadie manipula nada, solo se han cambiado las formas de calcularlo y causalmente salen más favorables
www.meneame.net/story/dimite-argentina-director-indec-pleno-cambio-cal
5
#2 Barriales
#1 @Findenton te dice ese algoritmo.
1
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
#1 Lo mismo que hizo el PP cuando entro el Euro en circulacion.
0
D303 #5 D303
#1 Como bajada de la pobreza. Casualmente se ha recortado las ayudas sociales y como es la base que se usa para medir la pobreza a menos ayudas menos pobres, manipulación? No, cambio de paradigma. Pero realmente hay un aumento significativo en la pobreza de Argentina.
0
Pontecorvo #6 Pontecorvo
#5 "Pero realmente hay un aumento significativo en la pobreza de Argentina."

Si aprietas los puños fuerte se hará realidad.
0
D303 #8 D303
#6 Yo no quiero que se haga realidad pero Argentina tiene un problema económico muy serio. La deuda soberana no se devuelve nunca a no ser que sean prestamos especiales del FMI, un país o un grupo inversor, que son precisamente los prestamos solicitados por Milei. Además son prestamos a corto plazo y no los va a poder pagar. Yo no quiero que los Argentinos sean pobres y antes estaban mal pero con Milei están peor y aunque parezca mentira tienen mas corrupción.
0
Pontecorvo #10 Pontecorvo *
#8 La deuda ya se ha reducido en 50.000 millones. Que el riesgo país esté cayendo a plomo solo significa que la solvencia del país cada vez es mayor.
0
almadepato #3 almadepato
¿Hay algo que no manipule este pusilánime?
2
Kantinero #7 Kantinero
Ambos manipulan, Milei y Libertaddigital
0

