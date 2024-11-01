edición general
Podemos inicia contactos con fuerzas de la izquierda canaria para dar la batalla electoral en 2027

El partido pretende crear un «proyecto común» de cara a los próximos comicios. «El PSOE no es garante de que CC no siga gobernando en esta tierra». En una rueda de prensa celebrada en el local del partido en la capital grancanaria Santana dijo que Podemos tenía «la mano tendida» a todas estas formaciones que coinciden en el «diagnóstico» de la situación del archipiélago, en las «preocupaciones» y también en «las soluciones». Por eso, dijo, «vamos a tender la mano a estas fuerzas políticas para poder construir un proyecto...

Pertinax #1 Pertinax *
Podemos Canarias no se siente ni en la guagua el olol de su pelfume.
Harkon #2 Harkon
A ver lo que tarda en ir Sumar o IU a reventarlo y luego echarles a ellos la culpa.
