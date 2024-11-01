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Podemos corteja a Rufián para una alianza para las generales pero él evita por ahora dar nuevos pasos

El acto que reunió el jueves en Barcelona al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y a la 'número dos' de Podemos, Irene Montero, no logró responder una de las preguntas del millón en la izquierda alternativa de cara a las próximas elecciones generales: si Rufián va a ser cartel electoral de algo que vaya más allá de su partido y si su idea es que la base de esa eventual alianza fuera de Catalunya sea Podemos. Desde hace semanas, los morados han dejado claro que su intención es hacer “tándem” con Rufián y el jueves Montero fue nítida

| etiquetas: podemos , rufián , izquierda , pol´ñitica
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