Podemos convoca primarias de cara a las elecciones en Andalucía sin decidir aún si concurrirá en coalición

La coordinadora de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha anunciado este domingo la convocatoria de un proceso de primarias del partido morado para elaborar sus listas de cara a las próximas elecciones andaluzas, previstas para la primavera de 2026, a las que la formación no ha decidido aún si concurrirá en solitario o en coalición con otras organizaciones, reeditando la fórmula de Por Andalucía con la que se alineó en los anteriores comicios de 2022.