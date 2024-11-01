edición general
14 meneos
16 clics
“La población española es cada vez menos creyente”, dice un informe sobre laicismo y religión

“La población española es cada vez menos creyente”, dice un informe sobre laicismo y religión

El documento muestra que el 40% de la población española se identifica como atea, agnóstica o simplemente indiferente ante la religión. El dato aumenta hasta el 57,9% entre jóvenes adultos de 25 a 34 años, y hasta el 60,3% en edades que van desde los 18 hasta los 24 años. “La práctica religiosa se ha reducido considerablemente, acelerada después de la pandemia”, dicen desde la fundación. Solamente el 18, 7% de las personas que han participado en la encuesta, se considera “creyente practicante”.

| etiquetas: españa , religión , laicismo , informe , evolución
13 1 0 K 145 religion
14 comentarios
13 1 0 K 145 religion
#4 laruladelnorte
Con motivo de la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, la fundación ha publicado un manifiesto, juntamente con el informe, en el que pide “garantizar la libertad de conciencia y la igualdad de trato”. Entre otras cosas, proponen a los partidos poner fin a la exención fiscal de la Iglesia Católica, recuperar los bienes inmatriculados “indebidamente por los obispados” o “fomentar la igualdad de trato respecto a todas las opciones de conciencia”.

Que esperen sentados,mientras no tengamos un gobierno de izquierdas...
2 K 38
Gry #2 Gry
¿Y que porcentaje de ese 18% va a misa todos los domingos? :roll:
0 K 18
ochoceros #14 ochoceros
#2 Es más fácil que todo eso. Adoptemos el sistema alemán de financiación a las entidades religiosas y cortemos de raíz cualquier tipo de financiación pública.

Que en la declaración de la renta cada creyente destine entre un 8 y un 10% de su bolsillo a la parroquia de su elección para que se sostenga. A ver cuántos creyentes quedan en España :troll:
0 K 11
Gadfly #3 Gadfly
el que no se entera eres tú. Eso no es lo que quieren
1 K 16
OrialCon_Darkness #6 OrialCon_Darkness
No pasa nada, la inmigración latina viene muy fuerte con su secta cristiana propia :troll:
0 K 10
Fernando_x #13 Fernando_x
#6 #7 Los que vienen, porque los nacidos aquí ya adoptan las costumbres locales y pasan de las sectas de sus padres.
0 K 11
#5 VFR
Para eso hace falta la inmigración, en cuanto se nacionalicen aumentará el número de creyentes
0 K 9
Fernando_x #9 Fernando_x
#5 Los que se nacionalicen, será. La inmensa mayoría de los que pueden regularizarse y nacionalizarse posteriormente son latinoamericanos.
0 K 11
Thalin #10 Thalin
#5 Toda la razón, como ateo, todas las fiestas católicas que he celebrado los últimos años ha sido culpa de mis amigos latinos. Por suerte las generaciones venideras van evolucionando e integrándose y van cogiendo las costumbres locales, así que te encuentras los que dejan eso de creer en seres mitológicos.
0 K 7
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
Menos mal que de fuera vienen a contrarrestar eso porque el número de locales de heréticos cultos evangélicos que veo surgiendo cuáles setas es llamativo
0 K 8
#11 Nasser
Pues no sé qué es peor, porque nuestra derecha adoctrinante si le quitan las subvenciones a la Iglesia son capaces de dárselas a los toreros o al Ku Klux Klan{troll}
0 K 7
#12 endy
Pero cada vez más se cree los mantras moralistas de los políticos :troll:
0 K 7
Chinchorro #1 Chinchorro
Pero como que no está la chavalada ultra nostálgica petando las iglesias.. no lo entiendo. Si es lo que quieren.
1 K 5
Fernando_x #8 Fernando_x
#1 Hay mucho de hype y de manipulación de una minoría ruidosa.
0 K 11

menéame