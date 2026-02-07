El PNV apela al voto de Junts para salvar el escudo social

Tras los acuerdos en materia de desahucios y multirreincidencia que el PNV ha cerrado en Madrid, la portavoz jeltzale en el Congreso ha reivindicado que frente al populismo es posible otra forma de hacer política. Maribel Vaquero ha indicado que representan la centralidad y la moderación, y ha apelado al voto de Junts para salvar el escudo social después de que Podemos haya anunciado que finalmente lo apoyará.