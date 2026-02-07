edición general
4 meneos
4 clics
El PNV apela al voto de Junts para salvar el escudo social

El PNV apela al voto de Junts para salvar el escudo social

Tras los acuerdos en materia de desahucios y multirreincidencia que el PNV ha cerrado en Madrid, la portavoz jeltzale en el Congreso ha reivindicado que frente al populismo es posible otra forma de hacer política. Maribel Vaquero ha indicado que representan la centralidad y la moderación, y ha apelado al voto de Junts para salvar el escudo social después de que Podemos haya anunciado que finalmente lo apoyará.

| etiquetas: política , pnv , junts , escudo social
4 0 0 K 47 politica
3 comentarios
4 0 0 K 47 politica
mmlv #1 mmlv *
Está gente son de derechas, de eso no hay duda, pero nada que ver con la derecha nacionalista española corrupta hasta la medula y traidora (igual que sus hermanos catalanes, juego de espejos ..)
4 K 62
ehizabai #3 ehizabai
#1 Lo que pasa es que no fueron con Franco.
Por lo demás, corruptos y traidores, un rato largo. A los vascos, no a España.
0 K 10
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
La derecha nacionalista catalana ultra, Junts, y la derecha nacionalista madrileña ultra, PPVox, se necesitan para reteoalimentarse mutuamente. No son buenos socios pata un gobierno responsable.

Con inteligencia nunca se habrían dado Planes Ibarretxes o 1-O'es, porque antes de las polémicas que polarizan España, un gobernante respondable busca soluciones realistas y sin cesiones a esos problemas.
0 K 17

menéame