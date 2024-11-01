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Plumas efímeras para atraer a las hembras: el arma secreta de los machos de chotacabra

La familia de los caprimúlgidos, unas aves conocidas popularmente como chotacabras, tienen un miembro muy extravagante: el chotacabras portaestandarte. Su nombre en latín, Caprimulgus longipennis, pese a lo que pueda sugerir, significa «pluma larga», gracias a la doble ene. Particularmente extravagantes son los machos durante la época de cría. «En el período de reproducción desarrolla un par de plumas alares que pueden llegar a medir casi 40 centímetros de largo.

| etiquetas: chotacabra , plumas , cortejo
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2 comentarios
7 2 1 K 18 curiosidades
#2 jaramero
40 cm? Ya será menos :troll:

Eso será como ponerse un calcetín en el paquete
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devilinside #1 devilinside
Hay longipennis, hay meneo
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menéame