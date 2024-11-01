Plumas efímeras para atraer a las hembras: el arma secreta de los machos de chotacabra

La familia de los caprimúlgidos, unas aves conocidas popularmente como chotacabras, tienen un miembro muy extravagante: el chotacabras portaestandarte. Su nombre en latín, Caprimulgus longipennis, pese a lo que pueda sugerir, significa «pluma larga», gracias a la doble ene. Particularmente extravagantes son los machos durante la época de cría. «En el período de reproducción desarrolla un par de plumas alares que pueden llegar a medir casi 40 centímetros de largo.