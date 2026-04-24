La ciencia explica el origen del globito de Cthultu descubierto en Ibiza: sus ancestros se ocultaron millones de años a gran profundidad

«Le bautizamos como globito de Chultu en honor a Cthultu, la entidad cósmica creada por Lovecraft, un terrorífico ser con tentáculos cefalópodos en la cabeza y alas que bien podrían recordar a las grandes aletas de cualquier miembro del género Stoloteuthis». Calamares y sepias sobrevivieron al meteorito que mató a los dinosaurios y al 70 % de las especies del planeta. Antepasados prehistóricos de las sepias y calamares actuales se ocultaron a grandes profundidades en el océano donde esperaron durante millones de años antes de emerger.