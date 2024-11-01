El plan de vivienda de la UE que puede encarecer la vivienda y beneficiar el lavado de dinero

La Comisión Europea pretende crear una Plataforma Paneuropea de Inversión, comprometiéndose a aportar 375.000 millones de euros, unos fondos públicos que acabarán en manos de promotoras e inmobiliarias privadas con posibles efectos indeseados.
| etiquetas: plan vivienda , unión europea , lavado dinero
"La curpa de to eh der Perro, que no deja construir más casas".
Posyastá: les damos facilidades fiscales a los empresarios privados de la construcción y además les regalamos subvenciones, para que así construyan más casas, lo cual por supuesto abaratará el mercado de la vivienda porque porque porque porque porque lo abaratará y punto que lo ha dicho Rallo en el vídeo de YouTube y si no se abarata es por culpa de que hay mucho Socialismo y deberíamos rebajar más la fiscalidad a esos empresarios y darles más subvenciones.
Habría que ver cifras ... si las mansiones de millones de euros compensan los miles de pisos de cientos de miles.
Y de paso, habría que ver donde tienen el domicilio fiscal esos de la Costa del Sol.
Ese es el problema.
De esos 375.000 millones de los que habla solo 10.000 proceden de fondos de la UE, el resto son inversiones comprometidas por bancos europeos públicos y privados para financiar la construcción.
Toda la especulación sobre el lavado de dinero no tiene ninguna base, no es como si faltasen… » ver todo el comentario
Es curioso, porque lo que no falta es inyección de dinero público para beneficio de empresas privadas
Otra cosa curiosa ... mira que se les pone la minga dura con Singapur y su liberalismo ... pero al tema inmobiliario a su estilo .. no se acercan ni con un palo.