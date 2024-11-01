edición general
El plan de vivienda de la UE que puede encarecer la vivienda y beneficiar el lavado de dinero

El plan de vivienda de la UE que puede encarecer la vivienda y beneficiar el lavado de dinero

La Comisión Europea pretende crear una Plataforma Paneuropea de Inversión, comprometiéndose a aportar 375.000 millones de euros, unos fondos públicos que acabarán en manos de promotoras e inmobiliarias privadas con posibles efectos indeseados.

Supercinexin #3 Supercinexin
Algo normal y muy lógico si tenemos en cuenta que Europa la gobiernan en mayoría derechistas del Partido Popular Europeo, Liberatas de Renew y fascistas de Patriots. ¿Qué quieres que planeen, que tramen, que pergeñen, semejante cuadrilla? ¿Algo progresista, centrado en la ciudadanía y con el foco puesto en el bienestar y en la protección de los más necesitados?  media
Narmer #8 Narmer
#3 O incluso algo más audaz como subir impuestos agresivamente a quien tenga más de un par de pisos en propiedad. Sí, seguro que la derecha liberal va a solucionar el problema de vivienda haciéndola más asequible.
Supercinexin #12 Supercinexin
#8 Sólo tienes que leer a los usuarios de derechas de Menéame o hablar con tu cuñao el PePero o con tu primo el Voxero para saber lo que va a hacer la UE capitaneada por éstos botarates:

"La curpa de to eh der Perro, que no deja construir más casas".

Posyastá: les damos facilidades fiscales a los empresarios privados de la construcción y además les regalamos subvenciones, para que así construyan más casas, lo cual por supuesto abaratará el mercado de la vivienda porque porque porque porque porque lo abaratará y punto que lo ha dicho Rallo en el vídeo de YouTube y si no se abarata es por culpa de que hay mucho Socialismo y deberíamos rebajar más la fiscalidad a esos empresarios y darles más subvenciones.
#1 chavi
Madrid es el ejenplo
HeilHynkel #5 HeilHynkel
El mejor blanqueo de dinero ... el de Madriz.
JuanCarVen #7 JuanCarVen
#5 La Costa de Sol dice que no es para tanto.
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#7

Habría que ver cifras ... si las mansiones de millones de euros compensan los miles de pisos de cientos de miles.

Y de paso, habría que ver donde tienen el domicilio fiscal esos de la Costa del Sol.
powernergia #4 powernergia
Vivienda e inversión.

Ese es el problema.
Gry #6 Gry *
El artículo parece un pelín sesgado y sensacionalista. El plan de la UE no es perfecto pero toca un tema, el de la vivienda, que hasta ahora se había dejado por completo en manos de los gobiernos nacionales.

De esos 375.000 millones de los que habla solo 10.000 proceden de fondos de la UE, el resto son inversiones comprometidas por bancos europeos públicos y privados para financiar la construcción.

Toda la especulación sobre el lavado de dinero no tiene ninguna base, no es como si faltasen…   » ver todo el comentario
#9 chavi
#6 Lo que si le falta a la propuesta de la UE es un impulso mayor a la creación de viviendas sociales y vivienda pública

Es curioso, porque lo que no falta es inyección de dinero público para beneficio de empresas privadas
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#9

Otra cosa curiosa ... mira que se les pone la minga dura con Singapur y su liberalismo ... pero al tema inmobiliario a su estilo .. no se acercan ni con un palo.
miq #2 miq
El salto diario, el periódico que puede acabar en panfleto
