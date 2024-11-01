edición general
El plan de la UE para impedir que los nuevos miembros se conviertan en Hungría 2.0 [EN]

A la hora de admitir nuevos miembros en la UE, la Comisión Europea tiene una prioridad principal: asegurarse de que ningún aspirante se convierta en la próxima Hungría. Para lograrlo, el plan es utilizar a Montenegro, que está cerca de completar sus negociaciones de adhesión, como conejillo de indias. Algunas de las primeras sugerencias incluyen suspender el derecho de veto si Montenegro y otros nuevos miembros violan los valores fundamentales de la UE, especialmente el Estado de derecho.

Gry #1 Gry
¿Crear miembros de primera y miembros de segunda? Suena a una magnífica idea para promover valores democráticos.

Mejor que modifiquen el derecho de veto y tengan que ejercerlo al menos 5 países de forma conjunta o algo por el estilo.
manbobi #2 manbobi
Metamos a Ucrania y lo de Hungría quedará en nada.
