edición general
5 meneos
17 clics
El plan de Trump pide a Kiev que limite su Ejército a 600 000 personas y se retire del Donbás

El plan de Trump pide a Kiev que limite su Ejército a 600 000 personas y se retire del Donbás

El plan de paz diseñado por EE.UU. con Rusia pide a Kiev que limite su Ejército a un máximo de 600 000 personas después de la guerra, descarta la entrada de Ucrania en la OTAN y que el país invadido se retire del territorio que todavía controla en su región oriental del Donbás, que quedaría tras la guerra como zona desmilitarizada y sería reconocida de facto internacionalmente como rusa. Las otras dos regiones en disputa, Jersón y Zaporiyia, quedarían bajo control de cada uno de los bandos según la partición que marque la línea del frente.

| etiquetas: donbas , ucrania , rusia , trump , otan
4 1 0 K 57 actualidad
6 comentarios
4 1 0 K 57 actualidad
#1 yarkyark
Limitan el ejercito para que en la próxima invasión los rusos no tengan tantos problemas. Y seguro que Rusia le da garantías....
2 K 42
EsanZerbait #4 EsanZerbait *
#1 Limitar? Antes de la guerra tenía tenían la mitad de soldados. Todo sto es una btoma de mal gusto para quitar la atención del tema de Epstein.
1 K 30
Euripio #2 Euripio
Mi plan de paz para Putin:
que Rusia limite su Ejército a 600 000 personas y se retire del Donbás
4 K 41
#3 anamabel
#2 Tengo otro mejor. EEUU y la UE retiran asesores, material y técnicos militares de Ucrania, renuncian a pretensiones sobre sus tierras raras y cualquier otro recurso, reconstruyen el gasoducto que destruyeron, Rusia retira sus tropas, se compromete en la reconstrucción y reasentamiento de refugiados y firma la paz. Kiev legaliza todos los partidos que ha prohibido y pide perdón por el acoso, asesinato y persecución de la oposición anti-maidan, se restituye al presidente depuesto en el golpe del Maidan y se anulan las políticas antiizquierdistas de los últimos 11 años. y de paso se vuelve a prohibir el homenaje a colaboracionistas nazis en suelo ucraniano
7 K 68
#5 Grahml
#3 Lo de los nazis Trump y asesores calvos que tiene no te lo aprueban  media
0 K 20
ur_quan_master #6 ur_quan_master *
Entoces ya no hace falta pulirse el 5% en armas, vedad Trump? :peineta:

Espero que en la próxima reunión echen a EEUU de la OTAN.
0 K 11

menéame