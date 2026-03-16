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Pitingo acusa al PSOE de Murcia de impulsar una campaña en su contra para boicotear su concierto en la Plaza de Toros: "Que no llene"

El cantante andaluz, pese a todo, dejó dos entradas en el Ayuntamiento para que sus presuntos detractores pudieran ver con sus ojos el espectáculo.

| etiquetas: pitingo , murcia , psoe , concierto
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5 comentarios
2 0 1 K 24 cultura
makinavaja #1 makinavaja
Ya tiene dos personas que le irán a ver!!!! Animo!!!! :-D :-D :-D
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yopasabaporaqui #4 yopasabaporaqui
#1 Hombre, no sé : yo no iría ni con la entrada pagada.
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Kantinero #3 Kantinero
Más o menos lo mismo que él esta haciendo ahora con Herrero en la Cope
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#2 Pivorexico *
Yo apuntaría al ayuntamiento actual, que no debe estar regalando entradas para llenar la plaza .
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perrico #5 perrico
¿Animar a no ir?
A ver. Al que le guste irá.
Si no le gusta a nadie, pues que le vamos a hacer.
A mí personalmente me parece un crimen de guerra versionando canciones.
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menéame