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Pitingo acusa al PSOE de Murcia de impulsar una campaña en su contra para boicotear su concierto en la Plaza de Toros: "Que no llene"
El cantante andaluz, pese a todo, dejó dos entradas en el Ayuntamiento para que sus presuntos detractores pudieran ver con sus ojos el espectáculo.
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#1
makinavaja
Ya tiene dos personas que le irán a ver!!!! Animo!!!!
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#4
yopasabaporaqui
#1
Hombre, no sé : yo no iría ni con la entrada pagada.
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#3
Kantinero
Más o menos lo mismo que él esta haciendo ahora con Herrero en la Cope
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#2
Pivorexico
*
Yo apuntaría al ayuntamiento actual, que no debe estar regalando entradas para llenar la plaza .
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#5
perrico
¿Animar a no ir?
A ver. Al que le guste irá.
Si no le gusta a nadie, pues que le vamos a hacer.
A mí personalmente me parece un crimen de guerra versionando canciones.
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A ver. Al que le guste irá.
Si no le gusta a nadie, pues que le vamos a hacer.
A mí personalmente me parece un crimen de guerra versionando canciones.