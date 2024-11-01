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Piquetes paralizan en Bilbao la actividad comercial de la Gran Vía y destrozan una tienda de ropa
Piquetes de la huelga general convocada por ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde por un SMI propio de 1.500 euros han paralizado la actividad comercial y de servicios de la Gran Vía de Bilbao donde...
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#1
YSiguesLeyendo
estas acciones perjudican sobre todo al empleado de a pie que no puede llegar a su trabajo a tiempo y que tendrá que recuperar esas horas otro día, así como a las empleadas de comercios que dejarán de percibir la prima por ventas de ese día, etc... pero nada, que estos sindicatos creen que están perjudicando con estas acciones a la patronal! pues qué le vamos a hacer!
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#2
JuanCarVen
*
#1
Supongo que antes de la convocatoria de huelga ha habido una parte que no ha querido negociar.
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#3
ehizabai
¿A los esquiroles, dices?
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#7
Cehona
Pues luego si les suben el sueldo, que no lo acepten.
¿Es lo querían no?
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#5
Jaime131
Son los famosos "piquetes informativos".
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#6
soberao
#5
El "derecho al trabajo" del que solo se acuerda la derecha cuando hay huelgas, el resto del año nadie quiere ver a parados ni a su supuesto "derecho al trabajo".
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#4
mancebador
Era una tienda fascista.
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#8
Leon_Bocanegra
Como siempre, cada vez que hay una huelga ,los padefos siente la necesidad imperiosa de trabajar. Cosa curiosa en un país con una alta tasa de absentismo laboral
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#9
tpm1
El típico fascismo de la ultraderecha.
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#11
Luiskelele
después de robar los bocadillos de los niños por lo de la huelga de comedores, ésto me parece hasta poca cosa. Se están amariconando.
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#10
bibubibu
Oh dios mio, ha habido piquetes en una huelga, pues nada, todos a casa y las huelgas no sirven para nada.
Mierda noticias para la propaganda.
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¿Es lo querían no?
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