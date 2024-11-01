Le pillan robando gasolina de su camión y decide atropellar hasta la muerte con su tráiler en Alfajarín

La Guardia Civil detuvo en la madrugada de este domingo a un camionero como presunto autor de un homicidio en el área de servicio Rausan de Alfajarín, en la provincia de Zaragoza. Los hechos ocurrieron sobre las 4.20 horas y tuvieron como víctima a otro transportista que sorprendió al detenido robándole combustible de su camión. Tras un enfrentamiento entre ambos, el presunto ladrón arrolló al otro conductor con su tráiler, causándole la muerte. Según las primeras investigaciones de la Policía Judicial de la Guardia Civil, la secuencia de los