Pillado a 192 km/h por una vía convencional de Soria

Agentes de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Soria han procedido con fecha 11/04/2026 a la investigación de un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, al sobrepasar la velocidad máxima permitida por el tipo de vía en 102 km/h. Los hechos sucedieron a las 12:28 horas del día 11 de abril de 2026, cuando el turismo de alta gama fue detectado por un cinemómetro del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria, circulando a 192 km/h, a la altura del km. 358,200 de la carretera N-234 (Sagunto-Burgos),