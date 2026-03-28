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Pilar Llácer, filósofa y doctora en ética: «A mí me despidieron por haber trabajado demasiado bien»

Pilar Llácer, filósofa y doctora en ética: «A mí me despidieron por haber trabajado demasiado bien»

«Cualquiera de los algoritmos de Netflix tiene más empatía que los jefes que he tenido», señala esta experta en recursos humanos y liderazgo que ha pasado por 12 empresas.

| etiquetas: empresa , despido
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3 comentarios
8 1 0 K 57 cultura
JoseRvValjean #1 JoseRvValjean
Una mujer bellísima
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juliusK #2 juliusK
Es posible, conozco casos de gente muy inteligente arrinconada o directamente despedida por ser más competente que sus superiores. Pero también conozco casos, quizás más, en los que eso era una especie de "soy un incomprendido y los otros niños no me ajuntan" los llamábamos calimeros. Dicho esto el concepto de belleza es muy subjetivo. #1 {0x1f61c}
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DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Sí, sí. De hecho, mi primer libro, Te van a despedir y lo sabes, lo escribí porque yo he sido despedida varias veces y es algo que también me gusta contar. En total, me he cambiado de empresa hasta en 12 ocasiones, que para una persona de mi generación no es habitual. ¿Eso qué significa?, ¿que el mercado es injusto? Pues puede que sí o que no, pero los seres humanos al final tenemos que espabilar.



Ejem.... autocrítica?
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menéame