Piden cuatro años de prisión en Granada a una funcionaria acusada de acceder a datos de la hija de su pareja

Él habría tratado de "extinguir el pago de dicha pensión a favor de su hija" para lo que "solicitaba entre otros datos" que "se incorporara la vida laboral extensa" de ella. Así, y de manera previa a la presentación de una demanda de modificación de medidas, el acusado, "de común acuerdo" con la procesada, que era su pareja sentimental y funcionaria de la Junta de Andalucía adscrita al servicio de gestión de pensiones de la Seguridad Social, supuestamente promovió que "ésta accediera" a la vida laboral.