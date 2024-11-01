edición general
Piden cuatro años de prisión en Granada a una funcionaria acusada de acceder a datos de la hija de su pareja

Él habría tratado de "extinguir el pago de dicha pensión a favor de su hija" para lo que "solicitaba entre otros datos" que "se incorporara la vida laboral extensa" de ella. Así, y de manera previa a la presentación de una demanda de modificación de medidas, el acusado, "de común acuerdo" con la procesada, que era su pareja sentimental y funcionaria de la Junta de Andalucía adscrita al servicio de gestión de pensiones de la Seguridad Social, supuestamente promovió que "ésta accediera" a la vida laboral.

2 comentarios
Una vez los habría tenido, los habría divulgado al acusado y este, "con la seguridad que ello le proporcionaba", habría solicitado en demanda de finales de 2021 la extinción de la pensión alimentaria. Al enterarse de que su padre se habría jactado en público de haber tenido acceso a sus datos de esta manera, la denunciante formuló reclamación ante la Tesorería General de la Seguridad Social.
Bueno, ¿al menos se libró de pagar la pensión a la hija?

Porque del mismo modo que el no pagar la pensión es violencia de género, cobrarla sin tener que hacerlo también debería serlo.
