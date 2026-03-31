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Petróleo: Tras un mes de conflicto, la producción se desploma (Francés).

Petróleo: Tras un mes de conflicto, la producción se desploma (Francés).

En 2025, una cuarta parte del comercio mundial de petróleo por vía marítima pasó por el estrecho de Ormuz. Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, al no poder exportar, los países productores de petróleo del Golfo han reducido su producción entre un 25 % y un 80 %, según el caso.

| etiquetas: petróleo , producción
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Al final el conflicto de Irán va a conseguir que demos un cambio al parqué automovilístico de la hostia. Placas solares y baterías para todos.
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ehizabai #3 ehizabai
#1 No hay placas ni baterías sin gasoleo para extraer los componentes de las minas.
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cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#3 Es que esos deberes debimos hacerlos antes de cierto ministro que puso impuestos al sol. Pero claro...
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josde #7 josde
#3 Hay gas y otros combustibles, a lo mejor tu no lo sabes por ser modernos
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ehizabai #8 ehizabai *
#7 ¿Gas que producen Qatar y demás países afectados por la guerra?
Muy bien. ¿Alguna otra idea brillante, oh, pozo de conocimiento?
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josde #9 josde
#8 Te has enterado que Argelia tiene mucho o no te ha llegado la noticia a tu cerebro retrogrado,
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ehizabai #10 ehizabai
#9 Piensa que Argelia no te subirá precios ahora que los que compran a Qatar recurran a ella.
La ignorancia qué feliz es.
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josde #12 josde
#10 Tu no lees verdad, no te llegan las noticias, no sabes nada de actualidad.
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ehizabai #14 ehizabai
#12 No entiendo esta conversación. Piensa que Argelia seguriá vendiendo el gas baratito a España por solidaridad con Iran sine die. Piemsa que no se va a notar la reducción de la capacidad de bombeo, extracción refinado de combustibles fósiles y gases.
Ale, oh gran sabio que se ofende por un trabalenguas infantil en catalán, agur.
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josde #15 josde
#14 Adiós en el lenguaje de Cervantes no en el de una minoría. :ffu:
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ehizabai #16 ehizabai
#15 El lenguaje de Cervantes que maltratas con tu libre ortografía y falta de signos de puntuación.
Aprende a escribir tu lengua, luego métete con las lenguas de los demás.
Eta hau hemen jartzen dut, izorratzeko bakarrik.
Ale, ondo izan.
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Bapho #13 Bapho
#9 En serio crees que la poca producción que hay se va a poder dedicar a lo que nos de la gana?
Subirá el precio y la compraran para fertilizantes, aviones de guerra, etc
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powernergia #6 powernergia
#1 El conflicto nos está metiendo en una crisis económica la inversión para los cambios irá a menos.
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Bapho #11 Bapho
#1 si al final Trump no era negacionista, es ecologista radical de los que va a forzar el cambio a lo bruto y sin anestesia. :roll: :-D
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JoseRvValjean #2 JoseRvValjean
Estamos jodidos, la basura que gobierna Estados Unidos está induciendo una crisis que no sabemos cómo puede terminar, huele a recesión y desastre económico severo, los hijos de puta , fanáticos y retrasados que gobiernan esa mierda de país merecen ser colgados por los pies.
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Io76 #5 Io76
El petróleo, su industria criminal, sus políticos vendidos, sus petromonarquías criminales de degenerados, sus panfletos, sus estudios científicos comprados, son los responsables de guerras, genocidios, asesinatos de activistas, muertes por contaminación, corrupción, etc.
Este mundo sería un lugar mejor si abandonamos el petróleo.
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menéame