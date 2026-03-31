En 2025, una cuarta parte del comercio mundial de petróleo por vía marítima pasó por el estrecho de Ormuz. Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, al no poder exportar, los países productores de petróleo del Golfo han reducido su producción entre un 25 % y un 80 %, según el caso.
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Muy bien. ¿Alguna otra idea brillante, oh, pozo de conocimiento?
La ignorancia qué feliz es.
Ale, oh gran sabio que se ofende por un trabalenguas infantil en catalán, agur.
Aprende a escribir tu lengua, luego métete con las lenguas de los demás.
Eta hau hemen jartzen dut, izorratzeko bakarrik.
Ale, ondo izan.
Subirá el precio y la compraran para fertilizantes, aviones de guerra, etc
Este mundo sería un lugar mejor si abandonamos el petróleo.