El petróleo supera los 115 dólares y sacude los mercados financieros mundiales

El fuerte aumento del precio del petróleo tras el conflicto en Oriente Medio está sacudiendo a los mercados financieros globales y sirviendo otra vez de ejemplo de la terrible dependencia energética mundial del petróleo. Los inversores temen un repunte de la inflación, mientras gobiernos y analistas vigilan de cerca la evolución en una pequeña franja del planeta, el estrecho de Ormuz.

Rogue
En las guerras, muere o se arruina el pobre y se enriquece el rico
4
Cehona
Ahora mismo 99,9$
El Ibex baja un 3,17% de momento.
Hasta las 15:30 no abre NY para ver como cabalgan BlackRock y BlacStone
2
Verdaderofalso
Ojalá llegue a 200
0
josde
#3 Si, que vamos a comer hierba del monte.
0
pitercio
No podía saberse :roll:
0

