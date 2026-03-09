El petróleo supera los 115 dólares y sacude los mercados financieros mundiales

El fuerte aumento del precio del petróleo tras el conflicto en Oriente Medio está sacudiendo a los mercados financieros globales y sirviendo otra vez de ejemplo de la terrible dependencia energética mundial del petróleo. Los inversores temen un repunte de la inflación, mientras gobiernos y analistas vigilan de cerca la evolución en una pequeña franja del planeta, el estrecho de Ormuz.