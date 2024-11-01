edición general
Pete Hegseth vistiendo una corbata con los colores de la bandera rusa en el encuentro entre Trump y Zelenski [ENG]

Durante la reunión entre Donald Trump y Volodímir Zelenski, el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, llamó la atención al llevar una corbata que imitaba la bandera rusa con rayas rojas, azules y blancas. Su pañuelo de bolsillo, en contraste, lucía las barras y estrellas de la bandera estadounidense. Esta inusual combinación generó reacciones encontradas entre observadores y analistas en línea, destacando su impacto simbólico en el ámbito diplomático. Mientras tanto, Trump volvió a comentar sobre la vestimenta de Zelenski.

Cehona #1 Cehona
Zelenski va a la casa blanca y siempre lo tratan como un pelele.
Jakeukalane #2 Jakeukalane
#1 parece que le gusta porque vuelve...
Findeton #3 Findeton
Oh dios mío lleva una corbata de coloress! Se va a acabar el mundooo! Salgamos corriendo con las manos en alto!
