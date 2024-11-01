·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
3561
clics
Agricultura señala que el brote de peste porcina salió del laboratorio de Bellaterra
2290
clics
Fuerte encontronazo entre Bolaños y el presidente del Senado: "Se demuestra que PP y Vox son uno"
2692
clics
Esta fue la secuencia de las deliberaciones del tribunal que condenó al fiscal general del Estado
2709
clics
Localizan en una fosa séptica de Sant Jaume dels Domenys a Óscar Morón: detenida su expareja por el crimen
2314
clics
OpenAI se encuentra de repente en serios problemas: "Van a terminar como lo hizo MySpace. "
más votadas
536
Xabier Fortes, sobre la retirada de España de Eurovisión: "No puedo estar más orgulloso de RTVE"
645
Las órdenes de rechazar pacientes en el hospital de Torrejón también se dieron por escrito: “Esta instrucción estaba clara”
359
Mónica García apuesta por una nueva ley que acabe con la gestión privada de centros públicos: "Torrejón es un aprendiz de Quirón"
337
Israel confisca decenas de piezas arqueológicas en Cisjordania y los traslada a un museo israelí
301
La Policía detiene a un exconcejal del PP de Málaga por blanquear dinero de la prostitución
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
32
clics
Pescando con caña de bambú de hace 70 años
Pescando truchas en Tierra Estella (Navarra) con una caña de bambú de hace 70 años, empleando aparejos y técnicas tradicionales.
|
etiquetas
:
pesca
,
navarra
,
trucha
,
caña
,
bambú
,
monesma
,
tradicional
1
0
0
K
7
cultura
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
7
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente