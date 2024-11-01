edición general
1 meneos
32 clics

Pescando con caña de bambú de hace 70 años

Pescando truchas en Tierra Estella (Navarra) con una caña de bambú de hace 70 años, empleando aparejos y técnicas tradicionales.

| etiquetas: pesca , navarra , trucha , caña , bambú , monesma , tradicional
1 0 0 K 7 cultura
sin comentarios
1 0 0 K 7 cultura

menéame