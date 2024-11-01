·
12
meneos
50
clics
los pescadores recreativos deberán registrar las especies capturadas en una app móvil a partir de 2026
A partir del 10 de enero de 2026, los pescadores estarán obligados a registrar y notificar las especies capturadas en el ejercicio de la pesca marítima de recreo a través de un sistema electrónico
|
etiquetas
:
pesca
,
control
,
identificación
,
app
10
2
0
K
112
actualidad
6 comentarios
10
2
0
K
112
actualidad
#1
zpucky
Menudo mundo distópico nos está quedando
5
K
27
#6
ur_quan_master
#1
Ya. Yo directamente prohibiria la pesca deportiva.
Motivo. Tengo amigos pescadores que se quejan de que como se han recuperado cauces ahora se ven nutrias y garzas que les joden las capturas.
1
K
21
#4
Enésimo_strike
He visto como se contarán las piezas en los cotos de caza en la memoria anual y es algo totalmente inventado, esto será lo mismo. Y lo peor es que no hay manera buena de hacerlo.
1
K
22
#5
Rohel
#4
los cazadores tiene algo similar para los actuales precintos. Teniendo incluso que subir fotos de la presa abatida
1
K
19
#2
Pacman
No os confundais, es para que luego no puedan exagerar con los amigotes
1
K
21
#3
nemeame
Con todas las cosas que hay que notificar al gobierno sobre nuestras vidas privadas el Ministerio ya trabaja en una sonda anal con brazos robóticos que nos hace fotos cada 5 segundos
1
K
-2
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
Motivo. Tengo amigos pescadores que se quejan de que como se han recuperado cauces ahora se ven nutrias y garzas que les joden las capturas.