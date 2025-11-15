edición general
A pesar de Rosalía, hay malas noticias para la Iglesia

Los jóvenes son los más descarriados: solo un 29% se declara católico, según los datos de una encuesta oficial todavía inédita que evidencian que no es real el supuesto retorno de la fe. ¿Qué hay del tan mentado retorno del catolicismo? No hay. Lo que hay son mutaciones en la religiosidad y la espiritualidad, pero siempre dentro de un cuadro de pérdida de fe. La religión es lo que da sentido de existencia a menos encuestados, por detrás incluso de las mascotas.

pip #2 pip
Son muy buenas noticias, no todo lo que viene de las nuevas generaciones ha de ser negativo.
Spirito #3 Spirito
¿Quién con dos dedos de frente puede seguir a los obispos vende-humo que comandan a esa Institución históricamente criminal?
#5 Spermando
#3 ¿Este comentario no es un poco islamófobo? ¿Moderadores??
Spirito #8 Spirito
#5 Está claro que en el bloque "religión" meto al islam, al judaísmo y, en menor medida, al hinduismo... pues son el mismo perro con distinto collar.

Pero aquí hablamos de Rosalía, en España, es decir, de influencia católica.
capitan__nemo #4 capitan__nemo
¿Qué es la religión?

El iphone es religion, bad bunny es religion, los funkos son religion, los labubus, los festivales de musica son religion, tiktok, stranger things, ...

Eso son cosas que muchos consideran sagradas como la religion. Promocionadas desde los púlpitos de las redes "sociales",la tv, los medios, la publicidad, la propaganda
Spirito #7 Spirito *
#4 Sí, estoy de acuerdo contigo... pero todas esas cosas que mencionas no han causado cientos de millones de muertos, dolor, sufrimiento, sometimiento, retraso cultural, desigualdad, desgracia, guerras, racismo, homofobia, discriminación... a generaciones enteras durante siglos en nombre del AMOR y la compasión, por ejemplo.
capitan__nemo #11 capitan__nemo *
#7 Ahh, estonces en ese ambito el capitalismo, neoliberalismo. Muertos por promocionar comida basura, comida chatarra, ultraprocesados, azucar, coca colas varias, mcdonalds varios. Muertos por el tabaco (bueno, en la union sovietica y china comunistas tambien se vendia el tabaco, no sé si se publicitaba tanto). Muertos por la contaminacion provocada por cualquier industria del capitalismo.
Spirito #12 Spirito *
#11 Ok.

Pero en última instancia, tienes la opción de tomar comida basura, de fumar o no, de beber o no, de echar azúcar o miel...

Pero la religión no era opcional, sino algo impuesto de modo tal que salirse de ahí, blasfemar, dudar, opinar siquiera... te podía llevar incluso, y llevaba, a la muerte.

No es lo mismo.
javierchiclana #10 javierchiclana
Muro de pago:  media
ur_quan_master #6 ur_quan_master
Que en 2025 un tercio de la juventud se declare católico me hace perder la fé...en la humanidad
vicvic #9 vicvic
Dado que hoy en día no hay ninguna presión social para declararse católico, más bien al contrario, ese 30% creo que se mantendrá bastante estable cuando crezca, al que se añadirá más gente ya que el ser humano, afortunadamente, tiende a hacerse más conservador al cumplir años.
#1 BoosterFelix
No sé, pero a veces pienso que un supuesto dios que, por adorarle, te paga con precariedad, con pobreza, con subdesarrollo, con capitalismo y con monarquía, quizá tenga algo de verdadero, o al menos de inteligente.
