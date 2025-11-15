A pesar de Rosalía, hay malas noticias para la Iglesia

Los jóvenes son los más descarriados: solo un 29% se declara católico, según los datos de una encuesta oficial todavía inédita que evidencian que no es real el supuesto retorno de la fe. ¿Qué hay del tan mentado retorno del catolicismo? No hay. Lo que hay son mutaciones en la religiosidad y la espiritualidad, pero siempre dentro de un cuadro de pérdida de fe. La religión es lo que da sentido de existencia a menos encuestados, por detrás incluso de las mascotas.