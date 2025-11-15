A pesar de Rosalía, hay malas noticias para la Iglesia

Los jóvenes son los más descarriados: solo un 29% se declara católico, según los datos de una encuesta oficial todavía inédita que evidencian que no es real el supuesto retorno de la fe. ¿Qué hay del tan mentado retorno del catolicismo? No hay. Lo que hay son mutaciones en la religiosidad y la espiritualidad, pero siempre dentro de un cuadro de pérdida de fe. La religión es lo que da sentido de existencia a menos encuestados, por detrás incluso de las mascotas.
Pero aquí hablamos de Rosalía, en España, es decir, de influencia católica.
El iphone es religion, bad bunny es religion, los funkos son religion, los labubus, los festivales de musica son religion, tiktok, stranger things, ...
Eso son cosas que muchos consideran sagradas como la religion. Promocionadas desde los púlpitos de las redes "sociales",la tv, los medios, la publicidad, la propaganda
Pero en última instancia, tienes la opción de tomar comida basura, de fumar o no, de beber o no, de echar azúcar o miel...
Pero la religión no era opcional, sino algo impuesto de modo tal que salirse de ahí, blasfemar, dudar, opinar siquiera... te podía llevar incluso, y llevaba, a la muerte.
No es lo mismo.