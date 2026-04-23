Personal del hospital público de la Costa del Sol duerme en sus coches: "No hay vivienda a precio razonable"

CSIF ha solicitado hoy formalmente a la gerencia del Hospital Costa del Sol de Marbella que "adopte de manera urgente medidas ante la grave situación que atraviesa la plantilla del centro como consecuencia directa de la falta de vivienda y del colapso de la movilidad en la zona". "Se están registrando renuncias de contratos ante la imposibilidad de afrontar el cambio de residencia. Lejos de ser puntual, esta situación es ya un problema estructural que está expulsando a profesionales esenciales. Cada vez hay más rechazos de contratos porque...