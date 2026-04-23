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Personal del hospital público de la Costa del Sol duerme en sus coches: "No hay vivienda a precio razonable"

CSIF ha solicitado hoy formalmente a la gerencia del Hospital Costa del Sol de Marbella que "adopte de manera urgente medidas ante la grave situación que atraviesa la plantilla del centro como consecuencia directa de la falta de vivienda y del colapso de la movilidad en la zona". "Se están registrando renuncias de contratos ante la imposibilidad de afrontar el cambio de residencia. Lejos de ser puntual, esta situación es ya un problema estructural que está expulsando a profesionales esenciales. Cada vez hay más rechazos de contratos porque...

| etiquetas: hospital , público , rechazo , contratos , vivienda
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6 comentarios
10 2 0 K 158 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Necesitan más libertad
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tul #4 tul
#1 eso de que duerman gratis en los coches seguro que se puede corregir para sacarles algo xD
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Stathamdepueblo #5 Stathamdepueblo
#1 y más cañas, hasta que sean capaces de ver dos hígados en una operación
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#2 soberao
Y esto pasa con gente que trabaja, para quién tenga más problemas por temas de salud o por la edad ¿dónde viven? Y todo porque el turismo tiene que abarcar todo el espacio sin control, como una empresa más de corte capitalista que arrasa con todo lo que encuentra a su paso.
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Andreham #3 Andreham
Los guardias civiles tienen casa cuartel.

Los médicos duermen en coches.

Prioridades :-)
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XtrMnIO #6 XtrMnIO *
La solución de los tardofranquistas: IBI y tasa de basuras para los coches.

Por dar ideas.
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menéame