Personal científico de 25 instituciones desaconseja totalmente la introducción del bisonte europeo en España

En un artículo publicado en la revista científica Conservation Science and Practica, investigadores e investigadoras de nueve países y distintas disciplinas reflexionan sobre los planes de introducción del bisonte europeo en España y alertan de que el bisonte europeo no es capaz de restaurar ningún hábitat perdido en España ni puede contribuir a frenar el cambio climático
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A ver si ahora vamos a pensar que 4 bisontes regeneran un bosque en unas semanas.
Que alguien le explique a esos iluminados que la era glacial acaba de terminar hace un ratito, así como 11.000 años, y que acabamos de inaugurar una nueva época a la que llamaremos Holoceno y que, sintiéndolo mucho, no se ha previsto la supervivencia de poblaciones de bisonte en la península ibérica.
No es nada personal, cositas que tienen el clima y los ecosistemas.