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Personal científico de 25 instituciones desaconseja totalmente la introducción del bisonte europeo en España

Personal científico de 25 instituciones desaconseja totalmente la introducción del bisonte europeo en España

En un artículo publicado en la revista científica Conservation Science and Practica, investigadores e investigadoras de nueve países y distintas disciplinas reflexionan sobre los planes de introducción del bisonte europeo en España y alertan de que el bisonte europeo no es capaz de restaurar ningún hábitat perdido en España ni puede contribuir a frenar el cambio climático

| etiquetas: bisonte europeo , españa , incendios
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5 comentarios
5 1 0 K 86 MAmbiente
#4 Tecar
#2 No, obviamente.
A ver si ahora vamos a pensar que 4 bisontes regeneran un bosque en unas semanas.
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lonnegan #3 lonnegan
Se pueden torear? ijijiji
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Cuñado #1 Cuñado *
Es que hay que joderse con las ideas de bombero de algún ganadero disfrazado de científico... :palm:

Que alguien le explique a esos iluminados que la era glacial acaba de terminar hace un ratito, así como 11.000 años, y que acabamos de inaugurar una nueva época a la que llamaremos Holoceno y que, sintiéndolo mucho, no se ha previsto la supervivencia de poblaciones de bisonte en la península ibérica.

No es nada personal, cositas que tienen el clima y los ecosistemas.
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aruleno #5 aruleno
Los bisonte se extinguieron de los estancos en España.
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menéame