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La persona más rica de Australia regala un jet al líder de un partido de extrema derecha [ING]

Gina Rinehart, la persona más rica de Australia, donó un avión a Pauline Hanson, líder del partido ultraderechista One Nation. En una publicación en redes sociales el miércoles, Hanson presentó el avión y afirmó que le permitirá visitar más zonas del país mientras One Nation busca apoyo de cara a las elecciones federales de 2028. El flamante jet Cirrus G7 fue donado por una empresa propiedad de Rinehart, según declaró un portavoz de Hancock Prospecting Pty Ltd., la empresa de Rinehart, a la Australian Broadcasting Corp.

| etiquetas: australia , extrema , derecha , gina rinehart , avion , one nation
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11 comentarios
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Ludovicio #3 Ludovicio
Extrema derecha y élites económicas. Nada nuevo bajo el sol.
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capitan__nemo #7 capitan__nemo
#3 Algo que no se señala con la suficiente frecuencia y contundencia. Por ejemplo, tenemos todos los dias unas cuantas noticias con las burradas, tonterias y mentiras de Trump que no se molestan en mencionar a sus principales valedores, financiadores y apoyos financieros. Como por ejemplo los Koch, los Adelson, los Murdoch, Musk, ...
www.meneame.net/story/casa-blanca-solo-presidente-sabe-hara/c023#c-23
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gelatti #1 gelatti *
La publicación de Hanson en redes sociales también detalló una donación de 2 millones de dólares australianos (1,4 millones de dólares estadounidenses) proveniente de cuatro donantes. Esto incluye 500.000 dólares australianos de Adam Giles, director ejecutivo de Hancock Agriculture, filial de Rinehart, y ex primer ministro del Territorio del Norte, y 500.000 dólares australianos de Ian Plimer, director ejecutivo de Hancock Energy.

"Tenemos que recaudar muchos fondos adicionales de aquí a…   » ver todo el comentario
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capitan__nemo #9 capitan__nemo
¿Por qué Pauline Hanson apoya tanto a Israel? No es judía. Solo me parece interesante que alguien que está tan enfocada en Australia aparentemente también esté apoyando a Israel con tanta fuerza. Pregunta genuina.
www.reddit.com/r/AusPol/comments/1sr1sk3/why_does_pauline_hanson_so_st
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tul #2 tul
El dragón rapid invertido
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SeñorMarron #5 SeñorMarron
#2 El fascio intenta tomar el mundo por segunda vez y ha tomado de nuevo al hegemón militar mientras continúa intentando expandir sus tentáculos a cada vez más naciones. Mierda de tiempos interesantes...
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#11 konde1313
Todos trabajamos para quienes nos pagan, espero que los australianos que madrugan sean listos.
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XtrMnIO #8 XtrMnIO
Una clara demostración del lado del que está la ultraderecha (y la derecha)
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#4 CuiProdestHocBellum
Por eso el que piense que la ultraderecha va a hacer algo por los trabajadores es que o es idiota o tiene una tarita. Los millonarios no la subvencionan por amor al arte. Es el "mercado", amigo. Quien paga, manda.
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SMaSeR #6 SMaSeR
Mientras le baja las condiciones a sus trabajadores que también votan a la extrema derecha..., pero sin regalarles jets. Veremos a quien acaban representando, al monger que les vota y no tiene ni mierda en las tripas o al que les regala avioncicos ? Para cualquiera con un cuarto de dedo de frente está claro pero para un votante de VOX, por ejemplo, aunque le hagas dibujitos no iba a entenderlo, así que saben que ese voto analfabeto lo tienen asegurado mientras puedan seguir diciendo un par de eslóganes adaptados a mermados por la tele.
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Andreham #10 Andreham
Veis? Si os esforzáis mucho y os convertís en el líder de una formación de ultraderecha, otra persona que se ha esforzado mucho en su trabajo y ha ahorrado un montón os dará regalos como un jet privado.

Si es que los putos zurdos lo queréis todo regalado.
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menéame