La persona más rica de Australia regala un jet al líder de un partido de extrema derecha [ING]

Gina Rinehart, la persona más rica de Australia, donó un avión a Pauline Hanson, líder del partido ultraderechista One Nation. En una publicación en redes sociales el miércoles, Hanson presentó el avión y afirmó que le permitirá visitar más zonas del país mientras One Nation busca apoyo de cara a las elecciones federales de 2028. El flamante jet Cirrus G7 fue donado por una empresa propiedad de Rinehart, según declaró un portavoz de Hancock Prospecting Pty Ltd., la empresa de Rinehart, a la Australian Broadcasting Corp.