Una persona de interés detenida tras el tiroteo mortal en la Universidad Brown, según fuentes oficiales. (Eng)

Oficialmente se reportó que una persona de interés fue arrestada, aunque no hay confirmación pública de que sea el autor ni se han divulgado detalles de su identidad.
En los Estados Unidos, el término “person of interest” (persona de interés) no es una categoría legal formal dentro del derecho penal. Es sobre todo un término policial y mediático.
En la práctica significa:
Es alguien que las fuerzas del orden consideran relevante para una investigación criminal.
No implica necesariamente que esté detenido, arrestado ni acusado.
Puede ser:
un posible sospechoso,
un testigo clave,
alguien con una… » ver todo el comentario