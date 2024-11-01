edición general
Una persona de interés detenida tras el tiroteo mortal en la Universidad Brown, según fuentes oficiales. (Eng)

Oficialmente se reportó que una persona de interés fue arrestada, aunque no hay confirmación pública de que sea el autor ni se han divulgado detalles de su identidad.

8 comentarios
Torrezzno #2 Torrezzno
Dicen que con el nunca te aburres
#7 diablos_maiq
#2 "Una persona sin interés detenida..." xD
No lo veo
Mltfrtk #6 Mltfrtk
Se dice nucelar, una persona nucelar.
EvilPreacher #5 EvilPreacher
#4 En el contexto del artículo no hay ambigüedad.
#1 dasafu
Había una serie de TV que se llamaba así, personas de interés, era de espías
EvilPreacher #3 EvilPreacher *
#1 En español se dice «un sospechoso». Supongo que #0 habrá traducido automáticamente y de ahí en anglicismo.
#4 Einwanderer
#3 No tiene por qué ser un sospechoso.
Priorat #8 Priorat
#3 No es un sospechoso. Puede serlo o no. De ChatGPT.

En los Estados Unidos, el término “person of interest” (persona de interés) no es una categoría legal formal dentro del derecho penal. Es sobre todo un término policial y mediático.

En la práctica significa:

Es alguien que las fuerzas del orden consideran relevante para una investigación criminal.

No implica necesariamente que esté detenido, arrestado ni acusado.

Puede ser:

un posible sospechoso,

un testigo clave,

alguien con una…   » ver todo el comentario
