edición general
5 meneos
42 clics
Pero entonces ¿para qué sirve el Ministerio?

Pero entonces ¿para qué sirve el Ministerio?

Cuando toda la legislatura se viene caracterizando por un enfrentamiento frontal y buscado con las autonomías y una falta de entendimiento entre los dos partidos que forman el gobierno, no parece que todo esto vaya a cambiar ahora, especialmente si no hay la más mínima voluntad de que así ocurra. Ante esta situación, la pregunta es obvia: “Pero entonces, ¿para qué sirve el ministerio?".

| etiquetas: opinión , sanidad
4 1 3 K 21 actualidad
6 comentarios
4 1 3 K 21 actualidad
pitercio #3 pitercio *
Para lo mismo que las comunidades autónomas, para multiplicar cargos y que los partidos políticos expandan su empresa, colocando a los suyos y engordando el presupuesto que manejan impunemente.
4 K 42
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
para llenarse los bolsillos de politicos, enchufados y mas humunculos chupopteros
3 K 24
SeñorMarron #6 SeñorMarron
Básicamente debería servir para legislar sobre las directrices a seguir por las CC.AA., como en Educación, pero con la mayoria de PPVOX en las comunidades con grandes intereses en privatizar y en rebeldía (se niegan a facilitar los datos sobre los cribados y encima se hacen los ofendidos) y desde el Gobierno en modo Rajoy (no hacer nada y leer el Marca hasta que pase la tormenta). Pues estamos jodidos...
1 K 22
Jaime131 #1 Jaime131
Para que algunos políticos estén cómodos en sus poltronas, cobrando una pasta gansa.
2 K 16
#4 Katos
La cantidad de ministerios qué hay es un puto insulto.
Un gasto innecesario y cada vez mayor.
La eficiencia presupuestaria es insostenible
0 K 9
#5 unocualquierax
Para lo mismo que el senado y el rey.
0 K 9

menéame