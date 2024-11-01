Cuando toda la legislatura se viene caracterizando por un enfrentamiento frontal y buscado con las autonomías y una falta de entendimiento entre los dos partidos que forman el gobierno, no parece que todo esto vaya a cambiar ahora, especialmente si no hay la más mínima voluntad de que así ocurra. Ante esta situación, la pregunta es obvia: “Pero entonces, ¿para qué sirve el ministerio?".