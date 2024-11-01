edición general
11 meneos
86 clics
El periodista Nelson Castro fue increpado mientras cubría las consecuencias de un ataque en Tel Aviv

El periodista Nelson Castro fue increpado mientras cubría las consecuencias de un ataque en Tel Aviv  

En plena cobertura del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, el periodista Nelson Castro protagonizó un tenso cruce en vivo mientras reportaba desde Tel Aviv. El incidente ocurrió en una obra en construcción donde un ataque con bombas de racimo lanzado por Irán dejó un saldo de un muerto y dos heridos graves. Mientras la cámara de TN mostraba los daños en el lugar del impacto, un hombre con casco se interpuso repetidamente para impedir la filmación. Según explicó Roni Kaplan, vocero del Ejército israelí, la resistencia de los...

| etiquetas: periodista , israel , tel aviv , guerra , irán , ataque
9 2 0 K 116 actualidad
4 comentarios
9 2 0 K 116 actualidad
#1 Barriales
Bombas de racimo?.
Falso.
5 K 82
powernergia #2 powernergia
#1 Pues no sabemos, porque en la dictadura de Israel no hay libertad de prensa.
2 K 47
#3 guillersk
#1 vaya por dios, ¿ Será como rusia, que siempre miente?
0 K 10
#4 Barriales
#3 o como tu.
0 K 8

menéame