La ‘pereza’ selectiva de Peinado: Begoña Gómez sí, víctimas de violencia machista no

Las actuaciones judiciales del juez Juan Carlos Peinado no han quedado exentas de polémica, y es que aunque su investigación más mediática es la que concierne a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, la controversia se extiende a otros casos.

XtrMnIO
Vamos a ver, Peinardo es un militante, no un Juez.
#6 OctavioPio
#1 militantes son los del plural, autores del bulo de la bomba lapa.
#4 ombresaco
Lo critican por darse prisa, lo critican por actuar lento... El pobre no sabe qué hacer, esperemos que le marquen las prioridades, que si no, no se aclara uno.

Como el chiste:
- En la última nónima me faltan 100€
+ En la anterior te pagamos 100€ de más y no protestaste
- ¿Y porque pase un fallo tengo que pasarlos todos?
Carnedegato
Es ridículo que todo el aparato mediático se escandalice por la investigación contra Begoña Gómez mientras el Gobierno de la PSOE ignora miles de denuncias reales de violencia machista sin mover un dedo. Gómez aparece en correos y contratos vinculados a adjudicaciones millonarias, mientras las prioridades del Ejecutivo no están en proteger a las víctimas sino en tapar a los suyos.

No es “pereza” del juez Peinado: es un señalamiento claro. Cuando se trata de la pareja del presidente, se va con todo; con las mujeres que sufren violencia, la maquinaria judicial y mediática de la izquierda empieza a hacer mutis por el foro. Eso no es justicia, es clientelismo con correa roja.
DayOfTheTentacle
#2 o los accidentes laborales... Si total...
Batracio
Viendo los lloros de todos los infraseres de la web, a las personas normales solo nos queda felicitar a Peinado y animarle a que siga por el mismo camino, porque esta claro que lo esta haciendo bien
