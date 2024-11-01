La ‘pereza’ selectiva de Peinado: Begoña Gómez sí, víctimas de violencia machista no

Las actuaciones judiciales del juez Juan Carlos Peinado no han quedado exentas de polémica, y es que aunque su investigación más mediática es la que concierne a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, la controversia se extiende a otros casos.
| etiquetas: begoña gómez , pp , peinado , juez
Como el chiste:
- En la última nónima me faltan 100€
+ En la anterior te pagamos 100€ de más y no protestaste
- ¿Y porque pase un fallo tengo que pasarlos todos?
No es “pereza” del juez Peinado: es un señalamiento claro. Cuando se trata de la pareja del presidente, se va con todo; con las mujeres que sufren violencia, la maquinaria judicial y mediática de la izquierda empieza a hacer mutis por el foro. Eso no es justicia, es clientelismo con correa roja.