Pérez-Reverte pospone el ciclo sobre la Guerra Civil tras la baja de varios participantes

Pérez-Reverte pospone el ciclo sobre la Guerra Civil tras la baja de varios participantes

La Fundación Cajasol ha anunciado el aplazamiento en un comunicado tras la renuncia de algunos participantes como David Uclés

Comentarios destacados:    
Mountains
El cuñao Reverte se ha quedado sin gente del otro bando por que son todos unos fachas revisionistas de la historia..

Una pena.
vGeeSiz
#1 Se ha quedado sin gente, porque para esa gente, discutir con otra gente que no piensa igual no cabe en su procesamiento interno.

Curiosamente los autodenominados tolerantes y dialogantes xD
Format_C
#1 debatir con personas que piensan diferente es sano, no hacerlo es lo que hacen los regímenes dictatoriales.

Es una pena que en este mundo polarizado solo se vea negro o blanco. Y lo digo sin acritud
Ratoncolorao
Demasiado tarde: Pérez Reverte ha hecho el ridículo, ha quedado como el culo y ha demostrado que ee un niñato que patalea y llora si las cosas no son cmo él dice y pide la cancelación según le convenga.
Elanarkadeloshuevos
Una guerra con unas consecuencias hasta el día de hoy y que la llames "la guerra que todos perdimos" anda y vete a cagar.
Atusateelpelo
Estoy seguro que a los que les parece bien esta cancelacion les parecera igual de bien cuando los voxemitas lleguen al gobierno, que mas que nos pese van a llegar, y aprieten para cancelar a la gente de izquierdas.

Porque ya sabemos que las cancelaciones censuras son buenas...cuando no nos tocan a nosotros.
Piscardo_Morao
#7 No lo han cancelado, simplemente los participantes que no eran fascistas han dicho que no cuenten con ellos.

A Pérez Reverte nadie le ha cancelado, podría haber hecho el acto con los fachas que si estaban dispuestos a participar, pero claro, entonces se le iba a ver la patita facha demasiado.
Atusateelpelo
#10 Hasta donde yo se, y tu tambien, los participantes se han retirado por presiones (segun leo) porque participaban 2 representantes elegidos democraticamente en el S.XXI. Nos gustaran mas o nos gustaran menos (mas bien mucho menos) pero o somos democratas o no lo somos. Y la democracia se defiende incluso cuando te toca defender los derechos de aquellos a los que detestas. Porque sino...no hablemos de democracia.

Que se siga ese camino, que es el que se lleva siguiendo desde la aparicion de…   » ver todo el comentario
Pájaroloco
#10 Reverte denuncia coacciones y llamadas de teléfono a los congresistas
plutanasio
#7 les han amenazado igual que a soto Ivars y este tuvo que contratar seguratas para que no se la liasen
ipanies
Jugar a la equidistancia entre asesinos golpistas y víctimas es vomitivo. Un aplauso para los que no han querido participar de este insulto.
Herrerii
Al fascismo no se les discute, se le combate
SerVicius
"'Letras en Sevilla' aspira a mantener su posición como espacio de debate y reflexión en un contexto en el que "el diálogo sosegado, el respeto a los valores democráticos y la convivencia son más necesarios que nunca""
Tema 1: Queipo de Llano, ¿Superheroe o figura controvertida (como dicen los rojos)? ¿Se merece una lapida mayor? ¿Por que de 20 metros?
