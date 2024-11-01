Perez Reverte: "Israel ya no son nuestros hijos de puta"  

Pérez-Reverte matiza aquella famosa frase de “Israel son nuestros hijos de puta” y explica por qué, tras la masacre en Gaza, ya no puede defender al Israel actual. Habla de venganza bíblica, del límite moral en la guerra, de Gaza como exterminio (no genocidio) y de cómo la violencia y el odio se fabrican generación tras generación. Acaba derivando en algo más incómodo: la violencia forma parte de todos nosotros, aunque vivamos creyendo lo contrario.
Efectivamente siempre van a existir miserables patológicos, pero eso no quiere decir que cambios de opinión como el que nos ocupa merezcan mucha celebración, sino más bien un "ya era puta hora".
En la izquierda este tipo de cosas pocas veces ocurre y en la derecha, ni digamos.
En cualquier caso creo que es una voz muy válida para hablar sobre la situación. No como otros que discutimos desde el sillón de nuestra casa.
Que el inteligentísimo Arturo haya necesitado ver 200 vídeos de niños con un disparo de francotirador en la cabeza para darse cuenta es bastante triste pero bueno, efectivamente sigue existiendo basura que ni por esas.