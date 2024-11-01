edición general
Perez Reverte: "Israel ya no son nuestros hijos de puta"  

Pérez-Reverte matiza aquella famosa frase de “Israel son nuestros hijos de puta” y explica por qué, tras la masacre en Gaza, ya no puede defender al Israel actual. Habla de venganza bíblica, del límite moral en la guerra, de Gaza como exterminio (no genocidio) y de cómo la violencia y el odio se fabrican generación tras generación. Acaba derivando en algo más incómodo: la violencia forma parte de todos nosotros, aunque vivamos creyendo lo contrario.

silvano.jorge
#0 aprende, a, poner, etiquetas
cenutrios_unidos
#4 Pero, si, eres, de, mi, clase
silvano.jorge
#6 ya tienes solera como para poner esas etiquetas
cenutrios_unidos
Puede gustar más o menos. Pero es claro y conciso.
CerdoJusticiero
#8 Claro, y por eso a Ayuso y a todos los de su calaña les deseo que se gasten todo su dinero robado en oncólogos.

Efectivamente siempre van a existir miserables patológicos, pero eso no quiere decir que cambios de opinión como el que nos ocupa merezcan mucha celebración, sino más bien un "ya era puta hora".
raboderula
perez reverte siempre sera nuestro hijo de puta
cenutrios_unidos
#2 Pues una persona que ha defendido Israel (por X motivos que no voy a justificar) que ahora reconozca que la situación ha cambiado y lo reconozca. Me parece muy loable.

En la izquierda este tipo de cosas pocas veces ocurre y en la derecha, ni digamos.

En cualquier caso creo que es una voz muy válida para hablar sobre la situación. No como otros que discutimos desde el sillón de nuestra casa.
CerdoJusticiero
#3 Bienvenido su cambio de opinión, pero nada de medallitas. Israel lleva siendo la misma basura desde su fundación.

Que el inteligentísimo Arturo haya necesitado ver 200 vídeos de niños con un disparo de francotirador en la cabeza para darse cuenta es bastante triste pero bueno, efectivamente sigue existiendo basura que ni por esas.
DaniTC
#5 si el tema es que hemos llegado a un punto que incluso con esos videos hay políticos que no se bajan del carro. No verás a políticos como Ayuso reconocer que Israel está haciendo una masacre. Nunca lo hará.
