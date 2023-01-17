Pere, 108 años: "Como no me muero, he pasado más años jubilado que trabajando"  

Farmacéutico de profesión y melómano. Pere Quintana ha sido testigo de más de un siglo de historia sin perder la curiosidad, la sonrisa y las ganas de vivir. Desde su casa de Barcelona, habla con la tranquilidad de quien ha aprendido a aceptar el paso del tiempo sin miedo. “Vivir tanto no es un mérito, es un regalo, pero hay que saber disfrutarlo, con humor y con música”.