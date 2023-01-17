edición general
Pere, 108 años: "Como no me muero, he pasado más años jubilado que trabajando"

Farmacéutico de profesión y melómano. Pere Quintana ha sido testigo de más de un siglo de historia sin perder la curiosidad, la sonrisa y las ganas de vivir. Desde su casa de Barcelona, habla con la tranquilidad de quien ha aprendido a aceptar el paso del tiempo sin miedo. “Vivir tanto no es un mérito, es un regalo, pero hay que saber disfrutarlo, con humor y con música”.

#3 hokkien
Poca gente puede decir eso y encima estar cuerdo.
LIKE A PRO!
1
#1 angelitoMagno
Cada vez habrá más personas en situaciones parecidas y habrá que retrasar la edad de jubilación, nos guste o no.

A cambio, se podría reducir la jornada laboral. No es lo mismo trabajar 40h/semana hasta los 70 que trabajar 32h/semana hasta los 70.
0
#2 SegarroAmego
#1 aumenta la longevidad pero la calidad de vida/salud sigue siendo la misma. Duramos más pero en la precariedad de la senectud
1
#7 angelitoMagno
#2 Ni de coña. Una persona de 70 u 80 años hoy en día puede tener una calidad de vida que sería impensable hace 30 o 40.
0
#8 SegarroAmego
#7 será tu impresión pero no es lo que yo veo
0
#10 Lusco2
#2 Es el mito griego de Titono, los Dioses le concedieron la inmortalidad,pero se olvidaron de eterna juventud, fue marchitándose hasta convertirse en grillo que en latín su canto suena morir morí, quiero morir
0
#5 Lusco2
#1 Matas dos pájaros de un tiro, retrasas la edad de jubilación y promueves accidentes, enfermedades y depresión que acaben con la longevidad extra
0
#6 masde120
y cada vez más personas son de este estilo y cada vez cobran más en proporción al salario medio y cada vez hay menos jovenes trabajando y cada vez se acumula más deuda para los que vengan detrás que llegará un día de repente que no nos presten más. Pero la sostenibilidad está asegurada y no se hable más.
0
#9 masde120
A día de hoy ya no hay para pagar a los jubilados lo que se les paga. Esto ocurre ya desde hace 9 años y esto es lo que pasa cuando no hay dinero para pagarlo pero se siguen dando sin cambiar nada:
imagenes.20minutos.es/files/image_1280_720/uploads/imagenes/2023/01/17
0
#4 xabiMola
Ojalá yo
0

