Pequeños propietarios

Las sucesivas leyes de regulación del alquiler han generado un clima de incertidumbre. Cambios normativos continuos, ambigüedad en la definición de “alquiler habitual”, restricciones de precios desvinculadas de los costes reales y un marco sancionador cada vez más severo han colocado a miles de propietarios en una posición de vulnerabilidad. El mensaje implícito es claro: alquilar es un riesgo.

javierchiclana #1 javierchiclana
"Sigue leyendo La Vanguardia sin límites con un 90% de dto" ¬¬
Oestrimnio #2 Oestrimnio
Los propietarios temen por la inseguridad jurídica de los alquileres si son a precios razonables, pero si son desorbitados ya no tanto.

#7 Nastar
#2 eso es una estupidez, tememos por la inseguridad juridica cobremos lo que cobremos, porque el resultado es que no cobres nada porque te coloque el gobierno un inquiokupa


Si ya en su dia mi entorno decia que como alquilaba que era un riesgo, hoy en dia ni te cuento....
#4 rafeame
Igual que con la solar, quieren que sea un calvario si eres pequeño y los grandes se quedarán todo. Por otro lado, ¿qué es pequeño? ¿Dos? Con tres o más ya se ve que es para hacer negocio.
#5 UserNotFound_164
Artículo de opinión que no se basa en ningún dato y solo suelta generalidades desde un único punto de vista
Andreham #3 Andreham
No hay problema, que dejen de ser empresarios y ya nos encargamos los que sí sabemos llevar negocios de hacerlo.
#6 Nastar
#3 comprate pisos y ponlos en alquiler, que te lo impide?
