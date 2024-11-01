edición general
Un pequeño país tiene tal poder militar que tuvieron que secar 800 hectáreas de mar para que cupiera su ejército

Singapur, una ciudad-estado de apenas 700 kilómetros cuadrados, ha vuelto a desafiar los límites de la geografía. El país ha construido su primer pólder, una enorme superficie ganada al mar que le permitirá seguir expandiendo su territorio. La obra, que abarca unas 800 hectáreas —el equivalente a 8.000 campos de fútbol—, es parte de una estrategia que combina ingeniería avanzada, adaptación climática y necesidades militares.

5 comentarios
capitan__nemo #5 capitan__nemo *
Facilitando el pirateo fiscal y el blanqueo de capitales del resto del mundo. Facilitando la corrupcion masiva, el blanqueo de capitales del narcotrafico y del crimen organizado, facilitando que la diferencia entre ricos y pobres aumente de forma exponencial.

No es un milagro, son tus impuestos. (Si no llega es porque paises como Singapur facilitan su evasion)
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Un país que como suba el nivel del mar ahogara a su ejercito.
perrico #2 perrico
La entradilla está mal. Pasa en el artículo oroginal.
Ha hecho mal la conversión de Ha a CF. Son 8000 Ha como pone en el título, no 800.
Eso es confuso para los que no solemos pisar campos de fútbol.
sorrillo #1 sorrillo *
#0 Por lo que dice el contenido de la noticia y otras fuentes son 800 hectáreas, no 8.000:

El pequeño estado que tiene una fuerza militar tan grande que tuvo que secar 800 hectáreas de mar para su ejército
as.com/actualidad/politica/el-pequeno-estado-que-tiene-una-fuerza-mili

En la entradilla está bien pero no en el titular. Y sí, ya sé que es el titular original, pero sigue siendo incorrecto.
manuen #3 manuen
#1 corregido, gracias
