Un pequeño país tiene tal poder militar que tuvieron que secar 800 hectáreas de mar para que cupiera su ejército

Singapur, una ciudad-estado de apenas 700 kilómetros cuadrados, ha vuelto a desafiar los límites de la geografía. El país ha construido su primer pólder, una enorme superficie ganada al mar que le permitirá seguir expandiendo su territorio. La obra, que abarca unas 800 hectáreas —el equivalente a 8.000 campos de fútbol—, es parte de una estrategia que combina ingeniería avanzada, adaptación climática y necesidades militares.