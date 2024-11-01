edición general
La peor decisión comercial de la historia de Disney. Perdieron 'El señor de los anillos' de la forma más absurda posible

Tenemos que remontarnos a mediados de los 90, época en la que Peter Jackson estaba preparando una adaptación del clásico de J.R.R. Tolkien para Miramax, la compañía liderada por Harvey Weinstein, que Walt Disney había adquirido poco antes y que gozaba de una libertad de movimiento bastante amplia pese a ello. La idea inicial era dividir la historia de 'El señor de los anillos' en dos películas, pero los problemas no tardaron en llegar.

etiquetas: disney , señor de los anillos , miramax
14 comentarios
#1 mancebador
La habrían destrozado, como ha hecho Amazon con el bodrio de los anillos del poder.
ccguy #3 ccguy
#1 Pues a mí los anillos del poder me gusta bastante, la veradd.
#8 Luiskelele
#3 sobre gustos… a mi me parece una soberana mierda como el sombrero de un picador
Don_Pixote #11 Don_Pixote
#3 de todo se sale :troll:
nando58 #6 nando58
Así a bote pronto se me ocurren otras dos.
Poner disneyland en Paris, aunque en la última década ha remontado, y no hacer un área completa de harry potter, sólo querían poner una atracción. Ahora hay todo un parque temático de hp haciéndoles la competencia
#9 Empakus
Uffff...
Podríamos ver multitud de mierdas que no tienen que ver con el lore...
Menos mal que con la de Blancanieves, acabaron escarmentando...
Josecoj #5 Josecoj
Quentin Tarantino dirigiendo las películas??? No lo veo ni de coña
obmultimedia #14 obmultimedia
#5 Todos sabemos quien hubiese sido Gandalf si Tarantino hubiera dirigido la pelicula xD xD :-D :troll:  media
Don_Pixote #2 Don_Pixote
Y menos mal… porque tendríamos a Frodo con problemas de divergencia y Saurona
elGude #4 elGude
#2 sois unos cansinos gordos con ese tema, la verdad.
Don_Pixote #10 Don_Pixote
#4 Los Anillos de Poder en Amazon son la propia existencia de mi comentario
:popcorn:

Esa serie que nadie recordara de aquí a unos años, mientras tanto la trilogía será eterna como clásico del cine
beltzak #12 beltzak
#4 Ya te digo, Disney fabrica basura para todos los públicos. Aún siendo un consejo de dirección de 20 nazis harían películas feministas y LGTB si con ello ganarán miles de millones.

Total, luego ya lo donarán a organizaciones criminales como el KKK o a candidatos a gobernador o presidentes tipo Trump.

Es una soberana falta de objetividad calificar a Disney de progresista.
josde #13 josde
#4 El señor de los anillos si que es cansino ya.
#7 Empakus
#2 En esa época, todavía no existía la locura identitaria que nos hemos comido luego... Pero sí... Seguramente habría sido una mierda, en comparación con lo que hizo Peter Jackson...
