La peor decisión comercial de la historia de Disney. Perdieron 'El señor de los anillos' de la forma más absurda posible

Tenemos que remontarnos a mediados de los 90, época en la que Peter Jackson estaba preparando una adaptación del clásico de J.R.R. Tolkien para Miramax, la compañía liderada por Harvey Weinstein, que Walt Disney había adquirido poco antes y que gozaba de una libertad de movimiento bastante amplia pese a ello. La idea inicial era dividir la historia de 'El señor de los anillos' en dos películas, pero los problemas no tardaron en llegar.