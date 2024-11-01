Pensábamos que el té matcha era solo una moda internet. La ciencia ha visto que "hackea" nuestro cerebro contra la alergia

El té matcha comienza a ser una bebida estandarizada entre muchas personas que necesitan levantarse con uno entre manos, como quienes necesitamos el café para despertarnos. Algo que también se ha acompañado con la apertura de un gran número de establecimientos especializados en su elaboración. Y aunque para muchas personas puede parecer un cachondeo o una moda cara impulsada por los gurús de internet y las personas más cercanas a los países orientales, la verdad es que cuenta con una gran cantidad de beneficios que no para de crecer.