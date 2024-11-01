edición general
Pensábamos que la manzana era el alimento más sano. Un nuevo estudio europeo acaba de demostrar lo equivocados que estábamos

Si pensamos en un alimento saludable, la verdad es que la manzana entra dentro del top.

6 comentarios
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Te ahorro un click: tienen tóxicos ...por debajo de los niveles permitidos
ombresaco #3 ombresaco
#1 ... que además son añadidos a la manzana, no las traen "de serie"
lonnegan #2 lonnegan
y por eso en Asturias las manzanas nos las bebemos :-D
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#2

Y mejoran el funcionamiento de los riñones. xD
josde #4 josde *
Las manzanas el peligro son las pepitas,tienen cianuro, no van a matarnos si te las comes pero son toxicas
estemenda #5 estemenda *
One apple a day keeps the doctor away You die anyway.
