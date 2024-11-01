·
4
meneos
179
clics
Pensábamos que la manzana era el alimento más sano. Un nuevo estudio europeo acaba de demostrar lo equivocados que estábamos
Si pensamos en un alimento saludable, la verdad es que la manzana entra dentro del top.
manzana
,
pfas
,
salud
,
pesticidas
ciencia
#1
ur_quan_master
Te ahorro un click: tienen tóxicos ...por debajo de los niveles permitidos
0
K
10
#3
ombresaco
#1
... que además son añadidos a la manzana, no las traen "de serie"
0
K
11
#2
lonnegan
y por eso en Asturias las manzanas nos las bebemos
2
K
34
#6
HeilHynkel
#2
Y mejoran el funcionamiento de los riñones.
0
K
13
#4
josde
*
Las manzanas el peligro son las pepitas,tienen cianuro, no van a matarnos si te las comes pero son toxicas
0
K
20
#5
estemenda
*
One apple a day
keeps the doctor away
You die anyway.
0
K
14
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
