Pensaba que “el mármol era un poco raro”, hasta que descubrió que su cocina estaba hecha con lápidas

Cuando Gloria decidió reformar su vivienda, donde llevaba dos años viviendo con absoluta normalidad, no imaginaba que bajo la encimera y los muebles de su cocina encontraría lápidas auténticas. En una entrevista en directo con el programa Vamos a ver, explicó entre sorpresa y humor cómo ese material, que ella creía mármol, escondía un origen mucho más inquietante del que jamás habría sospechado

muchachoo #3 muchachoo
En esos años no resulta nada extraño, Camilo José Cela ya mostraba cómo era el Madrid de la posguerra, con lápidas reaprovechadas en los cafés de la época. Incluso, hoy en día, los marmolistas te hacen tanto una lápida como una encimera, no son profesiones distintas...
powernergia #8 powernergia *
#6 Eso no lo sabes, puede ser así, o pueden ser lápidas reutilizadas, no sería tan raro.

Ya lo vimos en La Colmena (16:47 )

youtu.be/KHjeiJNfEsM?si=bU1UvbxaLb6bRdMh&t=1007

#4 #3
TripleXXX #9 TripleXXX
#3 Cierto. Me estaba acordando del café de La Colmena.
EvilPreacher #4 EvilPreacher
En la película de Mario Camus La colmena, aparece este elemento, con fin humorístico: en el Café de Doña Rosa, el mármol de las mesas resulta ser aprovechamiento de lápidas. Creo recordar que en el original literario (la novela de Cela) no está el episodio.
Moixa #5 Moixa
Absurdo que hable del olor de las lapidas
#6 mstk
No son lápidas, nunca estuvieron en un cementerio. Son fallos de producción que se aprovechan para otra función.
Don_Pixote #7 Don_Pixote *
#6 hombre ,las lapidas salen de la fabrica sin inscripciones... y esta de la foto pareceria que lleva nombre propio

Pero no es mala teoria, desde luego lo de oler a muerto no se lo cree ni ella
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Seguro que saca unos platos de muerte.

En la cara no, por favor.
nosomosnaiderl #2 nosomosnaiderl
Necrocina.
