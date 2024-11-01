Pensaba que “el mármol era un poco raro”, hasta que descubrió que su cocina estaba hecha con lápidas

Cuando Gloria decidió reformar su vivienda, donde llevaba dos años viviendo con absoluta normalidad, no imaginaba que bajo la encimera y los muebles de su cocina encontraría lápidas auténticas. En una entrevista en directo con el programa Vamos a ver, explicó entre sorpresa y humor cómo ese material, que ella creía mármol, escondía un origen mucho más inquietante del que jamás habría sospechado