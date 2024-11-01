Penélope Cruz: “He conseguido que, a mi edad (51 años), tener una casa y un plato en la mesa me siga pareciendo la leche”

La actriz es uno de los rostros más conocidos y aplaudidos dentro y fuera de nuestras fronteras, aunque ella, que lleva más de 30 años delante de las cámaras y es la única intérprete española que se ha alzado con un Oscar, sigue sin creerse del todo la repercusión que tiene en el mundo. De hecho, hace unas semanas recogió en Los Ángeles el reconocimiento como Icono en la gala anual del Academy Museum, por su impacto global, junto a otros 3 galardonados: Bruce Springsteen, Walter Salles y Bowen Yang y cuando se enteró pensaba que era una broma.