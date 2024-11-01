Pena y asco en el PSOE

"[Felipe González] me da mucha pena y un poquito de asco". La frase podría haber salido de los dulces labios de Isabel Díaz Ayuso o Miguel Tellado, pero la pronunció Amparo Rubiales, octogenaria socialista, primera andaluza en formar parte del Ejecutivo autonómico de su tierra [1982-1984], ex presidenta del PSOE andaluz [2012-2013], ex senadora y ex diputada en el Congreso, combatiente y pensadora feminista, presidenta del PSOE de Sevilla hasta hace dos años y medio, cuando se vio obligada a dimitir tras llamar "nazi judío" a Elías Bendodo...
| etiquetas: felipe gonzalez , psoe
En cuanto a Felipe... Recomiendo el libro "La CIA en España" donde explica claramente quien fue Isidoro y a qué intereses sirvió y sirve.
A los que le votamos la primera vez y ya dejamos de votarlo en la segunda por falso no nos sorprende nada de este personaje que pasó de ser abogado laboralista a multimillonario sin dar explicaciones.
