Pena y asco en el PSOE

"[Felipe González] me da mucha pena y un poquito de asco". La frase podría haber salido de los dulces labios de Isabel Díaz Ayuso o Miguel Tellado, pero la pronunció Amparo Rubiales, octogenaria socialista, primera andaluza en formar parte del Ejecutivo autonómico de su tierra [1982-1984], ex presidenta del PSOE andaluz [2012-2013], ex senadora y ex diputada en el Congreso, combatiente y pensadora feminista, presidenta del PSOE de Sevilla hasta hace dos años y medio, cuando se vio obligada a dimitir tras llamar "nazi judío" a Elías Bendodo...