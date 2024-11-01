edición general
Pena y asco en el PSOE

"[Felipe González] me da mucha pena y un poquito de asco". La frase podría haber salido de los dulces labios de Isabel Díaz Ayuso o Miguel Tellado, pero la pronunció Amparo Rubiales, octogenaria socialista, primera andaluza en formar parte del Ejecutivo autonómico de su tierra [1982-1984], ex presidenta del PSOE andaluz [2012-2013], ex senadora y ex diputada en el Congreso, combatiente y pensadora feminista, presidenta del PSOE de Sevilla hasta hace dos años y medio, cuando se vio obligada a dimitir tras llamar "nazi judío" a Elías Bendodo...

wata
Eso que no se pueda calificar políticamente a un sionista por ser judío...es la polla.
En cuanto a Felipe... Recomiendo el libro "La CIA en España" donde explica claramente quien fue Isidoro y a qué intereses sirvió y sirve.
A los que le votamos la primera vez y ya dejamos de votarlo en la segunda por falso no nos sorprende nada de este personaje que pasó de ser abogado laboralista a multimillonario sin dar explicaciones.
5
El_pofesional
Y el pesado de #_0 sigue usando esto como su puto blog personal. Todos sus meneos son microblogging con el primer comentario secuestrado.

Haced lo que queráis con vuestra página, pero esto cada vez da más asco. Las normas necesitan una revisión ya.

Entrad a su perfil y mirad su historial. Es vergonzoso y no es el único que abusa esto.

PD: Te lo voy a poner en todos los meneos que hagas hoy, campeón. Al menos que la gente vea lo que haces
5
antesdarle
#7 tampoco es necesario el spam, porque si para criticar algo te saltas también una norma esto al final será la ley del salvaje oeste
0
El_pofesional
#10 Es necesario, sí, ya que si no todo seguirá igual.

Además, yo ya me he comido mi penalización de -1 de karma por SPAM. Ya he pagado. ¿Él?
0
makinavaja
"Escuchando hoy a Felipe González parece que todo aquello fue mentira".... igual nos ayuda a darnos cuenta de que la fabulosa "transición" no dejó de ser un trampantojo...
1
Magog
Dame una X!
1
Asimismov
#2 ... y un poco de cal
0
Ilunabarra
Debo ser un adelantado a esta época, a mí ya me daba asco en los 90
2
Libre_albedrío
A mí quien me daba asco, era Bendodo. Eso que no sabía, ni la mitad sobre él.
2
pepel
Solo espero que en su lápida pongan "DE ENTRADA NO" "por qué no te callas pertenece a otra historia.
0
YSiguesLeyendo
... de familia judío-sefardí, que era entonces coordinador general del Partido Popular y justificaba muy pizpireto las ansias exterminadoras de Israel en Palestina (faltaban pocos meses para el inicio del genocidio sistemático). La ocurrencia del "nazi judío" llegó a la prensa internacional y a la ONU, pues Bendodo es destacado miembro de la comunidad israelita, y enseguida se activó una fuerte tormenta mediática denunciando delitos de odio y racismo. Tras muchas presiones desde Ferraz para que rectificara, cosa que no hizo, Pedro Sánchez obligó a Amparo Rubiales a dimitir. El PP llevó el caso a los tribunales y la histórica socialista salió absuelta...
0

