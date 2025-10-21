edición general
Peio Alcantarilla se querella contra el coronel Pérez de los Cobos por torturas

Alcantarilla fue detenido el 3 de octubre de 2004 mientras trabajaba como camionero en Burgos, durante una operación conjunta de las fuerzas policiales españolas y francesas bajo la dirección la jueza francesa Laurence Le Vert. Vivía entonces en Urruña. Permaneció incomunicado en manos de la Guardia Civil en el cuartel de Tres Cantos desde el momento de su arresto hasta pasados cuatro días. Mientras lo torturaban, se giró y vio a Pérez de los Cobos, quien, siempre según Alcantarilla, le dijo «gracias, comisario» a un compañero suyo.

Asimismov #1 Asimismov
Este Pérez de los Cobos fue el responsable estatal del 1O, tanto de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mosos de Escuadra, que se fue de rositas.
skaworld #2 skaworld
#1 Y además es Constantino Romero sin bigote, lo cual es si cabe algo muchisimo peor
