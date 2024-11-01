Pedro Sánchez: "El mundo está cambiando, pero los valores y principios de Europa no deberían cambiar"

Europa debe enarbolar el orden internacional basado en reglas y la defensa del multilateralismo renovado. Los gobiernos occidentales van a tener que hacer una renuncia para hacer de ese sistema internacional uno mucho más representativo. Tenemos que acabar con el derecho a veto en Naciones Unidas. No deja de ser curioso que dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad sean Rusia y Estados Unidos, que ahora mismo son dos potencias que están trayendo mucha inestabilidad al mundo con las guerras en Ucrania y también en Irán.
Que ole sus cojones, sólo espero que esté protegido para lo que viene.
Y más sabiendo que la derechusma española está en posición bukake para trump y netanyahu.