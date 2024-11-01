Pedro Sánchez: "El mundo está cambiando, pero los valores y principios de Europa no deberían cambiar"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido que los "valores de Europa no deberían cambiar", en respuesta a las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Úrsula Von der Leyen tras la escalada bélica en Oriente Próximo. "El mundo de ayer es el mundo sin reglas", ha insistido el jefe del Ejecutivo, y ha asegurado que el "desorden internacional" condujo a Europa a "dos guerras mundiales". Además ha revelado que no ha hablado con ella recientemente pero sí lo hizo este martes con el presidente del Consejo Europeo...