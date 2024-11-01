edición general
Pedro Sánchez: "El mundo está cambiando, pero los valores y principios de Europa no deberían cambiar"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido que los "valores de Europa no deberían cambiar", en respuesta a las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Úrsula Von der Leyen tras la escalada bélica en Oriente Próximo. "El mundo de ayer es el mundo sin reglas", ha insistido el jefe del Ejecutivo, y ha asegurado que el "desorden internacional" condujo a Europa a "dos guerras mundiales". Además ha revelado que no ha hablado con ella recientemente pero sí lo hizo este martes con el presidente del Consejo Europeo...

anarion321
Ojalá hubiera un mínimo de los valores europeos y se dimitiera por escándalos como tener a todas tus manos derecha robando o por enchufes de putas en ministerios, o mil otras cosas.

En Europa había dignidad para dimitir por cosas mucho menores hace no tanto.
angelitoMagno
#2 Europa siempre ha sido tolerante con la corrupción y el nepotismo. Roma, la Iglesia Católica, Napoleón dando coronas a sus hermanos, las distintas monarquías. A los gobernantes se les tolera que roben, mientras que al pueblo les vaya bien.

Pd: Y aún así, las manos derechas ladronas y puteras ya fueron cortadas
anarion321
#7 Seguro que cuando se elogian los valores europeos se está haciendo referencia a Nerón.
haprendiz
#9 ¿Insinúas que nuestra herencia cultural de Roma se reduce a los puentes, acueductos, anfiteatros y un latín "malhablado" llamado castellano?

Alma de cántaro... xD
Rogue
Hablando de principios y valores. Pa cuando un PSOE social y de izquierdas?
Kantinero
Que alguien le diga al elemento este que sabemos leer no hace falta que abra todos sus envíos con un copia pega de la noticia
antesdarle
#4 pero díselo tú :troll:
Kantinero
#5 Me tiene ignorado
angelitoMagno
#6 A ti y a medio menéame
sorrillo
Los valores de la UE siempre han sido el dinero, el resto es accesorio.
YSiguesLeyendo
... Antonio Costa, con cuyo discurso ha asegurado sentirse "más cómodo", según ha explicado en una entrevista de elDiario.es, recogida por Europa Press. El expresidente de Portugal también marcó distancias con Von der Leyen y este martes afirmó que la Unión Europea debe defender un orden internacional "basado en reglas". Unas palabras que el presidente ha hecho suyas, y ha añadido que Europa también debe apoyar el "multirateralismo renovado" aunque para ello

